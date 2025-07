Miu Lê lại thua đau

Để thua đội Phương Ly trong tập 7, cũng là live stage 3 của Em xinh “say hi”, Miu Lê thừa nhận cô buồn bã.

Tối 12/7, live stage 3 của Em xinh “say hi” chính thức lên sóng. Cuộc đấu của 6 đội, 2 liên quân được mở màn bằng phần trình diễn So đậm của đội Phương Ly.

Vẫn là 300 khán giả trường quay có quyền quyết định số phận của các em xinh nhưng lần này cuộc đấu căng thẳng hơn khi không chỉ đấu đội mà còn đấu liên quân. 6 đội được chia thành 2 liên quân.

Liên quân chiến thắng bị loại một em xinh có điểm số thấp nhất. Liên quân thua cuộc buộc phải chia tay 3 em xinh cuối bảng.

Phương Ly lột xác

Tới tập 7, Phương Ly dường như mới chính thức nhập cuộc. Ở những tập trước đó, cô vẫn là em xinh nổi bật về ngoại hình, sự hoạt ngôn, thông minh, dí dỏm, trình diễn tốt nhưng bây giờ Phương Ly mới thực sự gây ấn tượng mạnh. Lần đầu đảm nhận cương vị đội trưởng, Phương Ly chứng tỏ cô có nhiều khả năng hơn những gì khán giả vẫn biết.

Phương Ly chọn về đội 3 em xinh Châu Bùi, Muội, Vũ Thảo My dựa trên khả năng có thể khai thác của họ thay vì thứ hạng. Và với những gì đã thể hiện qua tiết mục So đậm, Phương Ly cho thấy cô đã phát huy được điểm mạnh của từng thành viên, đặc biệt phần mở màn mang đậm màu sắc US-UK của Vũ Thảo My. Thậm chí, Vũ Thảo My bị chấn thương chỉ một ngày trước khi buổi ghi hình diễn ra nhưng vẫn hoàn thành tốt phần trình diễn.

Phương Ly chứng tỏ khả năng dẫn dắt team. Ảnh: NSX.

Ca khúc So đậm được xây dựng xoay quanh câu chuyện người phụ nữ vượt qua những vết thương lòng để tìm lại chính mình, tỏa sáng với sự tự tin và cá tính. Đây là thông điệp mạnh mẽ về sự chuyển hóa, nơi người phụ nữ không chỉ hồi phục mà còn trở nên quyến rũ và xinh đẹp theo cách riêng, phá bỏ mọi khuôn mẫu. Đội trưởng Phương Ly đã khéo léo truyền tải tinh thần này qua từng chi tiết của tiết mục, từ lời bài hát đến cách đội tương tác với khán giả.

Bằng giai điệu EDM pha house, So đậm bắt tai, quyến rũ với không gian mờ ảo, có 10 đèn led treo trên cao. Tiết mục có bố cục hấp dẫn, mỗi thành viên đều tỏa sáng với phân đoạn riêng rồi khép lại bằng đoạn drop, breakdance lôi cuốn.

So đậm vẫn cần một phần cao trào trong giọng hát để gây ấn tượng mạnh mẽ, bùng nổ hơn nhưng tổng thể đây vẫn là phần mở màn thú vị, mới mẻ cho tập 7 Em xinh “say hi”.

Đối đầu trực tiếp với team Phương Ly, Miu Lê mang đến màn trình diễn được cô giới thiệu là như đêm chung kết. Ở tiết mục này, Miu Lê chơi tất tay bằng concept ninja, với động tác nhào lộn, võ thuật, đu dây tới múa cột. Lời thật lòng khi say của team Miu Lê quả thật được đầu tư mạnh tay về mặt concept, ý tưởng.

Team Miu Lê hoành tráng về concept, sân khấu nhưng gây tiếc nuối về âm nhạc. Ảnh: NSX.

Đáng tiếc, concept trên lại không mấy ăn nhập với một bài hát về chủ đề thất tình được viết theo thể loại nhạc afro. Chưa kể, chất giọng của các em xinh Miu Lê, Bích Phương, Juky San và Quỳnh Anh Shyn lại chưa thể ăn nhập, hòa hợp, khiến tổng thể bài hát khá rời rạc. Giai điệu bài hát ngang, đều đều từ đầu tới cuối, thiếu cao trào lại kết thúc gây hụt hẫng.

Với cách biệt chỉ 12 điểm, Phương Ly giành chiến thắng trước đội Miu Lê. Nhờ đặt cược 400 điểm nên team Phương Ly giành được 400 điểm sau chiến thắng này.

Trong khi đó, Miu Lê thừa nhận cô buồn bã khi đón nhận kết quả này. Một lần nữa, trên cương vị đội trưởng, Miu Lê lại thua cuộc.

Phương Mỹ Chi thoát khỏi nỗi tự ti

I’ll Be There do Orange, Lamoon, Phương Mỹ Chi và Han Sara biểu diễn là một tiết mục đẹp về giai điệu, ca từ, thông điệp lẫn cảm xúc mà từng giọng ca đặt vào trong đó. I’ll Be There không chỉ là lời động viên các em xinh dành cho người nghe mà còn là lời nhắn nhủ họ dành cho chính bản thân sau nhiều lần mệt mỏi, tự ti, gục ngã đến mức muốn bỏ cuộc.

Bài hát do chính giám đốc âm nhạc JustaTee sáng tác khá đơn giản, dễ đoán về bố cục nhưng chạm tới cảm xúc người nghe bằng nội dung ý nghĩa. Giọng hát nội lực của các em xinh càng giúp ca khúc chinh phục khán giả bằng sự giản dị nhưng sâu sắc.

Sau tiết mục, Phương Mỹ Chi bật khóc thừa nhận cô từng rất mặc cảm vì ngoại hình. “Tôi luôn nghe mọi người nói làm nghệ sĩ thì phải xinh đẹp. Ngay cả khi bước vào cuộc thi đầu tiên, tôi cũng không nghĩ mình sẽ có nhiều khán giả yêu thương đến vậy”, Phương Mỹ Chi tâm sự. Nghe đến đây, Trấn Thành cũng xúc động rơi nước mắt, đồng cảm với đàn em.

Tiết mục của đội Orange gây xúc động, Trần Thành và nhiều em xinh bật khóc sau khi theo dõi. Ảnh: NSX.

Đối thủ trực tiếp của team Orange là Tiên Tiên lại chọn âm nhạc R&B. Đội Tiên Tiên gồm các thành viên Bảo Anh, Ánh Sáng AZA và Saabirose mang đến tiết mục Em không có ưa với concept office core được biến tấu theo hướng quyến rũ: từ những cô thư ký biến hóa thành gián điệp.

Tiết mục có giai điệu sexy, thu hút, đặc biệt phân đoạn của Tiên Tiên hay Saabirose. Sau đoạn bridge, ánh sáng sân khấu chuyển sang tông nóng, nhịp điệu sôi động, đẩy bầu không khí lên cao trào.

Lần đầu Tiên Tiên thử sức với concept quyến rũ và thực hiện vũ đạo nhiều tới vậy. Đây cũng là concept phù hợp, giúp Bảo Anh tự tin, tỏa sáng nhất từ đầu chương trình tới giờ mà như cách Tiên Tiên nhận xét là: "Bảo Anh trở lại".

Tuy nhiên, về giọng hát, đôi chỗ lối xử lý của Bảo Anh như nghẹt mũi, gây khó chịu. Trong khi đó, em út Ánh Sáng AZA hát chưa rõ lời và bị gồng với concept sexy ở tuổi 19.

Kết quả cuộc đấu giữa Orange và Tiên Tiên chưa được công bố. Tất cả được ê-kíp giữ lại cho tập 8 lên sóng vào tuần tiếp theo.