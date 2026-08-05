Mitsubishi Xforce giảm sâu về dưới 550 triệu đồng, rẻ ngang SUV A

Với ưu đãi sâu trong tháng 8, giá bán của các mẫu Mitsubishi Xforce có thể về dưới mốc 550 triệu đồng.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, Mitsubishi đang áp dụng ưu đãi cho loạt SUV của hãng. Trong đó, chiếc SUV cỡ B Xforce đang được ưu đãi đến 100% phí trước bạ, tương đương khoảng 60-72 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá của Mitsubishi Xforce có giá khởi điểm chỉ còn 545 triệu đồng. Bản cao nhất là Ultimate đang được giảm còn 652 triệu đồng.

Tùy vào đại lý, mức giảm tiền mặt có thể tăng thêm 10-20 triệu đồng, đưa tổng giá trị ưu đãi có thể lên mốc 100 triệu đồng. Khi đó, giá của bản tiêu chuẩn Xforce GLX có thể về mức 505 triệu đồng.

Giá của Mitsubishi Xforce GLX có giá chỉ còn dưới 550 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Mức giá này có thể khiến Xforce trở thành một trong những mẫu SUV có giá bán rẻ nhất thị trường trong tháng 8.

Trong nửa đầu năm nay, Mitsubishi Xforce tiếp tục là mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất thị trường với tổng doanh số đạt 6.299 chiếc, cách biệt với sản phẩm đứng vị trí thứ nhì hơn 1.000 chiếc.

Xe sở hữu động cơ xăng 1.5L MIVEC, cho công suất khoảng 104 mã lực, mô men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5,5 lít/100 km.

Với chương trình ưu đãi được áp dụng liên tục, nhiều khả năng trong 2 quý cuối năm, Xforce sẽ tiếp tục là cái tên ghi nhận doanh số tốt bậc nhất phân khúc, vượt qua các đối thủ như Toyota Veloz Cross, Honda HR-V hay Kia Seltos.