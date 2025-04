Minamino trước cơ hội đi vào lịch sử bóng đá Pháp

Rạng sáng 13/4, Minamino góp 1 bàn trong thắng lợi 3-0 của Monaco trước Marseille ở vòng 29 Ligue 1. Pha lập công này giúp anh góp mặt trong top 3 cầu thủ Nhật Bản ghi nhiều bàn nhất lịch sử Ligue 1, với 15 bàn.

Anh ngang số pha lập công với Keito Nakamura (Reims) và kém Daisuke Matsui (17 bàn cho Le Mans, Saint-Etienne, Grenoble Foot 38 và Dijon). Đáng chú ý, Matsui đã tuyên bố giải nghệ hồi tháng 2/2024. Điều này đồng nghĩa Minamino có thể vượt người đàn anh ngay trong năm nay.

Ở Ligue 1 mùa này, Minamino in dấu giày trong 8 pha lập công cho Monaco (5 bàn và 3 kiến tạo). Trong danh sách vua phá lưới của Monaco ở giải quốc nội, cựu tiền đạo Liverpool chỉ thua Mika Biereth (12 bàn).

Sau khi gia nhập đội bóng vào mùa hè 2022 từ Liverpool, Minamino đã đối mặt với gần 3 tháng tịt ngòi, khiến không ít người hoài nghi về khả năng hòa nhập của mình tại Ligue 1. Tuy nhiên, mùa giải năm nay chứng kiến chân sút người Nhật Bản tỏa sáng rực rỡ.

Tháng trước, Minamino vừa gia hạn hợp đồng với Monaco đến năm 2027. Anh cho biết: "Tôi muốn ở đây càng lâu càng tốt. CLB đã cho thấy niềm tin vào tôi với bản hợp đồng mới. Monaco là một CLB tuyệt vời, luôn cạnh tranh cho các suất tham dự châu Âu hàng năm. Tôi thích thành phố và con người ở đây".

Sau 94 trận cho Monaco, Minamino đã có 18 pha lập công.

