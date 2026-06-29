Miliket chạm ngõ điện ảnh Việt - Hàn

Sự kết hợp giữa dự án điện ảnh quốc tế mang nội dung chữa lành và thương hiệu “quốc dân” của Việt Nam hứa hẹn tạo nên dấu ấn thú vị.

Đồng hành cùng tác phẩm Việt - Hàn Mẹ ơi, về nhà, thương hiệu mì Hai Tôm không chỉ khơi gợi ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ người Việt, mà còn khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế của thương hiệu lâu đời.

“Mẹ ơi, về nhà” - sự bảo chứng từ dàn sao thực lực

Nắm bắt nhu cầu tìm kiếm sự đồng cảm của người trẻ, dự án hợp tác Việt - Hàn mang tên Mẹ ơi, về nhà (tên tiếng Anh: Here I Am) xuất hiện như “trạm sạc cảm xúc”. Bộ phim là hành trình nhân văn của người con xa xứ đi tìm lại gốc rễ và định vị bản thân.

Mẹ ơi, về nhà với sự đồng hành của nhà tài trợ Miliket.

Tác phẩm gây chú ý với dàn diễn viên của hai quốc gia. Trong phim, Lee Yi Kyung vào vai Huy Hoàng - chàng trai bị bỏ rơi từ nhỏ nhưng may mắn được mẹ nuôi người Việt cưu mang. Đồng hành cùng anh là “nam thần” thanh xuân Choi Daniel, hứa hẹn tạo nên nút thắt thú vị cho phim.

Về phía dàn cast Việt Nam có Hoàng Yến Chibi với vai diễn được giới thiệu là “trưởng thành và gai góc” khi thể hiện nhân vật Diễm My. Trong khi đó, Minh Hà - diễn viên gây ấn tượng với vẻ đẹp đậm chất Á Đông - đảm nhận vai người mẹ nuôi Diễm Hạnh. Thông qua sự kết hợp của dàn diễn viên, bộ phim mong muốn chinh phục khán giả ở cả mặt hình ảnh lẫn cảm xúc.

Không lựa chọn tình tiết kịch tính đơn thuần, phim tập trung khai thác mối quan hệ gia đình, sự thấu hiểu giữa các thế hệ và khát khao được yêu thương của mỗi con người. Đây là chủ đề có tính kết nối trong xã hội hiện đại, nơi nhiều người trẻ phải cân bằng giữa hoài bão cá nhân và sự gắn kết gia đình.

Điểm chạm của những giá trị nguyên bản

Điểm đặc biệt của Mẹ ơi, về nhà là sự đồng hành của thương hiệu Miliket. Đây không phải phép cộng ngẫu hứng, mà bắt nguồn từ sự đồng điệu mang tính thời đại với điểm giao thoa về mặt giá trị và tinh thần.

Cú hích chạm ngõ điện ảnh quốc tế của thương hiệu mì Miliket.

Lấy bối cảnh đan xen những năm 2000 - thập niên của băng cassette sờn góc, cây đàn guitar thùng cũ kỹ, Mẹ ơi, về nhà khơi gợi ký ức thanh xuân tươi đẹp của bao thế hệ. Đó cũng là giai đoạn hình ảnh gói mì Hai Tôm hiện diện trong nhiều gia đình Việt, góp phần gợi nhắc ký ức đời thường. Sự đồng hành này được xây dựng không chỉ trên nền tảng ký ức mà còn từ định hướng phát triển phù hợp bối cảnh hiện nay.

Nếu Huy Hoàng và Diễm My đại diện cho lớp người trẻ xuất phát từ khởi đầu khiêm tốn, nỗ lực băng qua khó khăn nơi đất khách để định vị bản thân và làm lại cuộc đời, thì Miliket cũng mang câu chuyện tương tự. Các nhân vật trong phim và thương hiệu Việt đều bắt đầu từ giá trị gần gũi - gia đình, ký ức và sự gắn kết - để hướng đến mục tiêu lớn hơn ở tương lai.

Từ thương hiệu mang chất liệu Kraft (chữ K) mộc mạc, đầy tự hào, Miliket không đứng yên trong vùng an toàn mà ứng dụng công nghệ Plasma (chữ P) vào quy trình sản xuất. Bước đi này giúp Miliket nâng chuẩn chất lượng, bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng vẫn giữ được “hồn” của món ăn Việt.

Giữ lại giá trị đã làm nên bản sắc nhưng không ngừng chuyển mình để thích nghi thời đại là tinh thần mà thương hiệu đang theo đuổi. Định hướng K+P (Kraft + Plasma) là ví dụ cho cách Miliket cân bằng giữa truyền thống và đổi mới, nâng tầm bằng sự tử tế và trách nhiệm.

Dưới lăng kính của Mẹ ơi, về nhà, điểm tựa giúp người trẻ tìm lại sự cân bằng thường đến từ giá trị quen thuộc và gần gũi. Trong đời sống thường nhật, hình ảnh thương hiệu Hai Tôm cũng gắn với ký ức của nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt.

Hình ảnh hậu trường Mẹ ơi, về nhà.

Dự kiến ra rạp toàn quốc từ 10/7, Mẹ ơi, về nhà là dịp để khán giả theo dõi sự kết hợp giữa dự án điện ảnh quốc tế và thương hiệu đậm chất Việt.