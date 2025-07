'Miếng mồi' của Em xinh 'say hi'

Chuyện tình của Tăng Duy Tân, Bích Phương được khai thác triệt để ở Em xinh "say hi", tương tự Lyly, Anh Tú tại Anh trai "say hi" hay Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu trong Chị đẹp đạp gió.

Tăng Duy Tân là khách mời duy nhất không phải anh trai bước ra từ Anh trai “say hi” tham gia livestage 2 của Em xinh “say hi”. Chương trình Anh trai “say hi” có tới 30 ca sĩ nhưng chỉ có 7 anh trai tham gia Em xinh “say hi” và vị trí khách mời còn lại để cho Tăng Duy Tân.

Trùng hợp hơn, Tăng Duy Tân vào đúng đội Bích Phương. Và thế là trong suốt 2 tuần qua, chuyện tình cảm lẫn những tương tác của Tăng Duy Tân với Bích Phương trong Em xinh “say hi” trở thành tâm điểm bàn tán.

Khai thác triệt để chuyện tình cảm của Tăng Duy Tân, Bích Phương

Ở tập 3, 4 đội thông qua bức tranh do các anh trai vẽ để đoán khách mời. Team nào đoán đúng sẽ có được khách mời đó vào đội mình. Đội Bích Phương ngay trong lượt đầu tiên đã đoán ra bức tranh vẽ về Tăng Duy Tân. Bởi thế, Tăng Duy Tân trở thành khách mời hỗ trợ đội Bích Phương.

Trong khoảng một năm trở lại đây, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng tin đồn hẹn hò. Cả hai vài lần được bắt gặp xuất hiện ở sân bay cùng nhau. Tuy nhiên, người trong cuộc giữ im lặng, không xác nhận hay phủ nhận chuyện tình cảm. Tới Em xinh “say hi”, chuyện họ có hẹn hò hay không dần trở nên rõ ràng hơn. Không cần một lời công khai nào nhưng những động thái của 2 ngôi sao trong chương trình đã đủ khán giả có được câu trả lời họ cần.

Ngay khi Tăng Duy Tân xuất hiện ở Em xinh “say hi”, Trấn Thành liên tục xoáy sâu vào mối quan hệ của nam ca sĩ này với Bích Phương. Cụ thể, Trấn Thành yêu cầu Tăng Duy Tân chia sẻ suy nghĩ sau quá trình làm việc chung với các em xinh, đặc biệt Bích Phương. Lúc này, Tăng Duy Tân trả lời: “Nếu được cho chọn lại, em vẫn muốn được làm việc với 4 cô gái này. Đặc biệt, em cảm thấy rất may mắn khi vào đội của Phương”.

Tăng Duy Tân luôn xuất hiện bên cạnh Bích Phương khi anh tham gia Em xinh "say hi". Ảnh: NSX.

Trấn Thành tiếp tục hỏi: “Rất may mắn vào Phương hả”, Tăng Duy Tân đáp: “Vâng ạ. Vì em với Phương làm việc trước đó rồi”. Chưa dừng ở đó, Trấn Thành nói thêm: “Các em làm việc gì trước đó”. Lúc này, Bích Phương lên tiếng: “Chúng em có dự án âm nhạc chung trước đó rồi”.

Sau đó, chuyện tình cảm của Tăng Duy Tân và Bích Phương được khai thác triệt để, đặc biệt qua các video hậu trường. Ở đó, khán giả soi ra, cặp sao ngồi cạnh nhau, đưa nhau chiếc quạt, có nhiều cử chỉ tình tứ. Tăng Duy Tân xưng "anh" với nữ ca sĩ này dù anh kém đối phương 5 tuổi. Những hành động trên chắc hẳn chỉ có ở những người rất thân thiết với nhau. Điều đó càng khiến người hâm mộ thích thú, bàn tán về 2 ca sĩ.

Ngay cả khi Châu Bùi chia sẻ về chuyện tình yêu, máy quay cũng bắt cận vào biểu cảm của Tăng Duy Tân, Bích Phương. Rồi khi thấy Bích Phương khóc vì các thành viên bị loại, Tăng Duy Tân bày tỏ anh ám ảnh nhưng cũng rất yêu tiếng khóc đó.

Trong khoảng 2 tuần vừa qua, ngoài yếu tố âm nhạc hay việc ai bị loại, ai được ở lại, chuyện tình cảm của 2 ca sĩ có lẽ gây bàn tán nhiều nhất. Không biết việc để Tăng Duy Tân tham gia chương trình rồi vào đội Bích Phương có dụng ý gì không nhưng rõ ràng đề tài này đã giúp Em xinh “say hi” tăng thêm rất nhiều độ thảo luận trên mạng xã hội. Đương nhiên, Bích Phương, Tăng Duy Tân cũng hưởng lợi không ít từ sự bàn tán đó.

Ngoài Tăng Duy Tân, Bích Phương, sự xuất hiện của Wean Lê cũng khá được chú ý. Lý do là nam ca sĩ này từng vướng tin đồn hẹn hò với Miu Lê. Tuy nhiên, trong chương trình, cả hai không có bất cứ tương tác nào. Miu Lê cũng đang được đồn đoán yêu Nam Vlog nên sự bàn tán giữa cô với Wean Lê không kéo dài như đồng nghiệp.

Yếu tố tăng độ hot cho show giải trí

Chuyện tình yêu tưởng không liên quan nhưng đang được khai thác triệt để trong các chương trình âm nhạc. Còn nhớ ở Anh trai “say hi”, mối quan hệ giữa Lyly với Anh Tú Voi cũng từng là tâm điểm. Tương tự Tăng Duy Tân, Lyly vào đúng đội Anh Tú Voi, bạn trai tin đồn của cô.

Ngay khi Lyly xuất hiện, Anh Tú Voi chạy ra chào đón. Sau đó Trấn Thành chia sẻ: “Người ta mời Lyly đến đây là để dập Anh Tú”. MC này tiếp tục: “Em có muốn vào đội Anh Tú không hay là một chàng trai nào vững vàng hơn”. Lúc này, Anh Tú trả lời: “Anh ơi, đủ vững rồi”. Tiếp đó là hàng loạt video khác ghi lại những cảnh tương tác của Anh Tú và Lyly.

Lyly từng tham gia Anh trai "say hi" và hỗ trợ đội của Anh Tú. Ảnh: FBNV.

Cũng trong chương trình này, Gin Tuấn Kiệt vì thường xuyên nhắc tới bà xã Puka, đặc biệt trong những lần kêu gọi bình chọn mà bị công kích. Sau đó, Gin Tuấn Kiệt đã phải lên tiếng mong khán giả bình luận văn minh, lịch sự.

Anh trai "say hi" hay Em xinh "say hi" lấy âm nhạc là cốt lõi nhưng chung quy vẫn là chương trình giải trí. Do đó, việc yếu tố tình cảm được khai thác cũng dễ hiểu. Bởi nhìn vào kết quả của hướng khai thác này, nhà sản xuất đang có lợi. Cũng như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng từng thu hút rất nhiều sự chú ý bởi chuyện tình cảm của Lệ Quyên với Lâm Bảo Châu.

Ở mùa đầu tiên của chương trình này, Lệ Quyên là một trong 30 nghệ sĩ tham gia, còn Lâm Bảo Châu đảm nhận vai trò host. Trong những tập đầu tiên, vai trò của Lâm Bảo Châu khá mờ nhạt, thậm chí bị chê không hoàn thành tốt cương vị host.

Do đó, sự xuất hiện của anh ở chương trình này tạo ra nhiều bình luận trái chiều, thắc mắc. Không ít khán giả đặt câu hỏi liệc việc Lâm Bảo Châu xuất hiện ở chương trình có phải do mối quan hệ của anh với Lệ Quyên hay không.

Ngoài ra, ê-kíp chương trình từng bị chê thiếu tinh tế khi để Thái Trinh chạm mặt tình cũ Quang Đăng, thậm chí quay cận biểu cảm của nữ ca sĩ.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Anh trai "say hi" và Em xinh "say hi" đều là những chương trình âm nhạc thành công đến lúc này. Càng không thể phủ nhận âm nhạc của các chương trình đều được đầu tư hoành tráng, chỉn chu, phù hợp với đối tượng khán giả mỗi game show hướng đến.

Sự thành công của các bản hit trên những BXH, top thịnh hành cho thấy âm nhạc vẫn là yếu tố quan trọng làm nên sức hút của các chương trình. Với yếu tố tình cảm bên lề, nếu khai thác ở mức độ vừa đủ có thể tăng thêm "gia vị" cho chương trình, nhưng lạm dụng có thể dẫn đến phản ứng ngược, khiến khán giả chán nản.