Miền Trung sắp hứng mưa lớn đến 700 mm, khẩn trương triển khai ứng phó

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, một đợt mưa lớn diện rộng sắp trút xuống miền Trung, có nơi trên 700 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, các tỉnh Trung Bộ khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ mưa rất to trên 300 mm.

Từ 9/11 đến đêm 11/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to và dông, lượng mưa dao động 250-450 mm, có nơi trên 700 mm.

Phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ mưa rất to trên 400 mm.

Miền Trung sắp hứng đợt mưa lớn, có nơi trên 700 mm. Ảnh minh họa.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, tổ chức di dời người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy và chuẩn bị lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Các đơn vị bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực sạt lở; kiên quyết ngăn người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Các địa phương cần chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính và chống ngập tại đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu kiểm tra, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và vùng hạ du, nhất là hồ thủy điện, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu. Các đơn vị cần chủ động vận hành điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và hạ du, đồng thời bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.