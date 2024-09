Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, nhiều nơi nguy cơ lũ quét, ngập lụt nặng

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vẫn hứng chịu các trận mưa lớn. Nhiều tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập lụt nặng nề.

Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong 24h qua, ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi nên tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình và Hà Nội đã có mưa rất to với tổng lượng mưa đo được là 150-200 mm, đặc biệt có những điểm trên 300 mm.

"Theo nhận định của chúng tôi, trong ngày 8/9, tại các tỉnh, thành Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to; do đó, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa", ông Dũng nhấn mạnh.

Bão số 3 đổ bộ khu vực Hà Nội gây mưa lớn, gió giật mạnh khiến nhiều cây lớn gãy đổ. Trên phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm) bị phong tỏa hoàn toàn do cây đổ chắn hết đường. Ảnh: Hùng Nguyễn.

Đồng thời, ông Dũng cũng thông tin, từ nay cho đến ngày 9/9, trên các sông Thao, Lô, Cầu, Thương, Lục Nam và sông Hoàng Long sẽ xảy ra một đợt lũ với mức báo động 1-2; trên sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã lũ mức báo động 1.

Đáng lưu ý, do mưa lớn trong thời gian tới nên cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các thành phố, khu đô thị và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Thái Nguyên và TP Hà Nội.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và tối 7/9, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7-20h có nơi trên 200 mm như: Phủ Dực (Thái Bình) 414.4 mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 221.6, Xuân Thủy (Nam Định) 218.8 mm, Lương Tài (Bắc Ninh) 217.8 mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 207.8 mm…

Dự báo trong 1-2 ngày tới, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ tối 7/9 đến sáng 8/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-180 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm; chiều và đêm 8/9 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 100 mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Phía Tây Bắc Bộ từ tối 7/9 đến sáng 9/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Ngày 9/9, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.