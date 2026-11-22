Ngày 22/11, miền Bắc tăng nhiệt, cao nhất phổ biến 21-24°C, trời còn rét về đêm và sáng sớm, đến khoảng 24/11, khu vực này rét trở lại sau khi đón không khí lạnh.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 22/11/2026

Ngày 22/11, không khí tiếp tục suy yếu và di chuyển lệch dần sang phía Đông, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ trong ngày tăng, cao nhất phổ biến 21-24°C, thấp nhất ở Bắc Bộ dao động 14-17°C, có nơi dưới 11°C. Trời còn rét về đêm và sáng sớm.

Thời tiết Hà Nội trong ngày 22/11 cũng có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-17°C, cao nhất 21-24°C.

Ngày 22/11, miền Bắc tăng nhiệt, trời còn rét về đêm và sáng sớm. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, hình thái thời tiết này không duy trì lâu ở miền Bắc, khoảng đêm 23/11, khu vực này đón thêm đợt không khí lạnh mạnh. Từ 23-25/11, miền Bắc tái diễn mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau mưa vài nơi. Thời kỳ từ khoảng 24-26/11, miền Bắc rét trở lại, vùng núi có nơi rét đậm.

Ngoài ra, trong ngày 22/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Từ đêm cùng ngày, các địa phương này chỉ còn xuất hiện mưa ở một vài nơi, lượng mưa không lớn.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng ráo.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 22/11/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi 12-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-25°C, phía Nam 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29°C, phía Nam 30-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.