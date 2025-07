Miền Bắc tăng nhiệt, bắt đầu đợt nắng nóng diện rộng

Dự báo thời tiết ngày 28/7, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ gia tăng, cao nhất có nơi trên 37°C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 27/7, ngày 28/7/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều và đêm 27/7, Thanh Hóa đến Đà Nẵng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-40mm, có nơi trên 70mm. Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Đặc biệt, trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến ở Lào Cai từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; Tuyên Quang và Nghệ An 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Ngày 28/7, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày. Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung

Những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An.

Lào Cai: Cao Sơn, Bắc Hà, Bảo Nhai, A Mú Sung, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Xèo, Bảo Thắng, Bát Xát, Cảm Nhân, Cốc San, Gia Phú, Hợp Thành, Hưng Khánh, Lâm Thượng, Lục Yên, Lùng Phình, Mường Hum, Mường Khương, Ngũ Chỉ Sơn, phường Cam Đường, phường Lào Cai, phường Sa Pa, Pha Long, Phong Hải, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tả Van, Tân Lĩnh, Trịnh Tường, Xuân Quang, Y Tý.

Tuyên Quang: Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bằng Hành, Bình An, Bình Xa, Chiêm Hóa, Đồng Tâm, Hàm Yên, Hòa An, Hùng An, Hùng Đức, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Lâm Bình, Liên Hiệp, Lực Hành, Minh Quang, Nà Hang, Pà Vầy Sủ, Phù Lưu, Tân An, Tân Long, Tân Mỹ, Thái Hòa, Thái Sơn, Thượng Lâm, Tri Phú, Trung Hà, Trung Sơn, Vĩnh Tuy, Xuân Vân, Yên Lập, Yên Nguyên, Yên Phú, Yên Sơn.

Nghệ An: Bắc Lý, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Con Cuông, Giai Xuân, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nga My, Nhân Hòa, Nhôn Mai, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiên Đồng, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na.

Ngày 28-29/7, Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 29/7, Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 31/7-1/8. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có thể kéo dài nhiều ngày.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 27/7, ngày 28/7/2025

TP Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong đó, Lai Châu, Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C, Lai Châu, Điện Biên 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đà Nẵng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.