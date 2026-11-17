Dự báo khoảng ngày 18/11, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh tràn xuống. Sau đó, không khí lạnh tiếp tục tăng cường trong đêm 19/11 và ngày 20/11 khiến nền nhiệt giảm sâu.

Trước khi đón không khí lạnh, hôm nay (17/11), miền Bắc duy trì nền nhiệt khá cao. Khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo từ ngày 18-19/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Miền Bắc đón không khí lạnh vào 18/11.

Từ đêm 18/11, miền Bắc chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo ngày mai (18/11), Thanh Hoá, Nghệ An cũng chuyển mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ đêm 19/11, mưa mở rộng ra khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế.

Từ đêm 18/11, khu vực Thanh Hoá đến Huế trời chuyển lạnh, riêng Thanh Hoá - Nghệ An chuyển rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo từ đêm 19/11 đến ngày 21/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ) và Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo những ngày tới, Nam Bộ và Tây Nguyên ít mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nền nhiệt duy trì ở mức khá cao.