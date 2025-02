Miền Bắc bất ngờ nắng liên tục ngay sau đợt mưa rét, HN tăng đến 28 độ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin về thời tiết các khu vực trên cả nước trong những ngày tới. Cụ thể, trong 1-2 ngày tới, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; từ gần sáng 26/2 có mưa, mưa rào và có nơi có giông; từ đêm 26/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, do còn tác động của không khí lạnh nên sáng 26/2 vẫn có mưa, mưa rào và có nơi có giông; sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Như vậy, ở miền Bắc hiện tại trời vẫn đang rét, một số nơi còn rét đậm, rét hại. Trong đó, thời tiết Hà Nội ngày mai tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có giông; gió đông bắc cấp 2-3; trời rét, có nơi rét đậm. Tuy nhiên, chỉ khoảng từ 27/2, mưa giảm và sau không mưa, đồng thời miền Bắc sẽ đón những ngày trời nắng.

Theo bảng nhiệt độ trên có thể thấy, thời tiết Hà Nội từ ngày 27/2 bắt đầu xuất hiện nắng và nhiệt tăng dần, kéo dài liên tục đến thứ Hai tuần tới (ngày 3/3). Sau đó, ngày 4/3, không khí lạnh lại tăng cường, trời chuyển mưa và nhiệt ban ngày giảm mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định thời tiết từ đêm 27/2-7/3, trong đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Từ khoảng 4-5/3, khu vực có mưa rải rác.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa ngày mai tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông sau có mưa vài nơi, từ 27/2, nắng xuất hiện trở lại.

Các khu vực khác như Ninh Thuận, Bình Thuận vào đến Nam Bộ hay Tây Nguyên duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Đáng lưu ý, đợt mưa trái mùa ở TPHCM cơ bản kết thúc và trưa nay đã xuất hiện nắng nóng khá gay gắt, dù buổi sáng vẫn còn nhiều mây và dịu mát.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hình thế thời tiết gây mưa cho khu vực trong những ngày qua là nhiễu động trong đới gió đông. Nhiễu động này đang hoạt động yếu dần. Do vậy, đợt mưa trái mùa ở TPHCM và khu vực Nam Bộ xu hướng giảm dần, thời tiết trở lại trạng thái đặc trưng của mùa nắng nóng.

Dự báo, từ nay đến khoảng 7/3, khu vực về cơ bản không mưa trái mùa, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất đến 33-34 độ, thấp nhất 25-26 độ.

Các chuyên gia khí tượng đánh giá, năm nay, thời tiết diễn biến dị thường, đặc biệt là áp thấp nhiệt đới trong tháng 2 kèm theo những trận mưa to lịch sử, do sự xuất hiện của La Nina muộn. Mới đây nhất, Trung và Nam Trung Bộ còn có đợt mưa trái mùa kéo dài, thậm chí gây lụt giữa tháng 2 ở Phú Yên. Dự báo, thời gian tới diễn biến thời tiết còn nhiều biến động.

