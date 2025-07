Messi tưởng niệm Jota sau thảm kịch

Ngay sau khi thông tin được công bố, Lionel Messi - siêu sao người Argentina hiện khoác áo Inter Miami - chia sẻ hình ảnh đen trắng của Jota trên Instagram, kèm dòng chữ "QEPD" (viết tắt của “Que En Paz Descanse” - “Mong anh yên nghỉ”). Cử chỉ tưởng niệm ngắn gọn nhưng đầy xúc động từ Messi thể hiện sự kính trọng dành cho Jota - một cầu thủ tài năng và được bạn bè quốc tế quý mến.

Không giấu nổi xúc động, Cristiano Ronaldo - đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha - cũng chia sẻ tâm sự nghẹn ngào: "Cuộc sống quá vô thường. Vừa rồi chúng ta còn ở cùng nhau trên tuyển, sau đó cậu trở về và lập gia đình. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, vợ con của Jota. Hãy yên nghỉ nhé, Diogo và André. Chúng tôi sẽ nhớ các cậu rất nhiều".

Sinh thời, Jota là một fan trung thành của Ronaldo. Cầu thủ sinh năm 1996 nhiều lần bày tỏ mong muốn được kế thừa vai trò thủ lĩnh của CR7 trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Ở đợt tập trung gần nhất, Jota nằm trong danh sách của HLV Roberto Martinez và thi đấu trận cuối cùng trong màu áo Bồ Đào Nha ở bán kết Nations League gặp Đức.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng lên tiếng bày tỏ sự bàng hoàng trước mất mát, đồng thời thông báo sẽ tổ chức một phút mặc niệm trước trận đấu giữa tuyển nữ Bồ Đào Nha và Đức tại Euro nữ sắp tới để tưởng nhớ Jota.

Thông tin về tai nạn gây chấn động làng túc cầu thế giới. Jota, 28 tuổi, đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp với Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh vừa cùng tuyển quốc gia giành chức vô địch Nations League và mới kết hôn với bạn gái lâu năm. Bi kịch đến quá đột ngột, khiến người hâm mộ và giới cầu thủ không khỏi bàng hoàng.

