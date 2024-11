Messi: 'Tôi chưa quyết định dự World Cup 2026'

“Đã có nhiều người hỏi tôi vấn đề này. Hiện tại, tôi chỉ hy vọng năm 2024 kết thúc tốt đẹp và chuẩn bị tốt cho năm 2025. Từ đó, tôi sẽ xem xét dựa vào phong độ của mình. Ngay lúc này, tôi chưa đưa ra quyết định có tham dự World Cup 2026 hay không”, Messi trả lời trong cuộc phỏng vấn với Fabrizio Romano hôm 31/10.

Mục tiêu trước mắt của Messi là MLS, nơi đội bóng của anh đang tranh tài ở vòng play-off. Inter Miami đang hướng tới chức vô địch MLS Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

“Không khí ở MLS thật tuyệt vời. Tôi từng nghĩ rằng ở Mỹ mọi người chỉ quan tâm nhiều đến bóng rổ, bóng chày và bóng bầu dục, nhưng bóng đá cũng không hề kém cạnh. Đây là một giải đấu đầy tính cạnh tranh.

Kể từ khi đến Mỹ, tôi đã được đi nhiều nơi và chứng kiến những sân vận động chật kín khán giả. Tôi ngạc nhiên vì điều đó. Tôi yêu thích giải đấu này”, siêu sao người Argentina nói thêm.

Chủ nhân 8 Quả bóng vàng là nhân tố chủ chốt của Inter Miami trong hành trình chinh phục danh hiệu MLS Supporter's Shield cho đội có thành tích tốt nhất giai đoạn tính điểm của MLS. Ở tuổi 37, Messi thừa nhận anh đã phải thay đổi lối chơi do ảnh hưởng của tuổi tác.

“Để thích nghi với giải đấu và vấn đề tuổi tác, tôi cần thay đổi. Tôi không tạo ra phong cách thi đấu mới, tôi chỉ thay đổi một chút ở mỗi khía cạnh để thích nghi tốt hơn. Tôi cảm thấy thoải mái khi chơi bóng ở MLS, ngay từ những ngày đầu tiên.”

Messi có thể coi là cầu thủ thành công nhất lịch sử bóng đá. Về danh hiệu cá nhân, anh có 8 Quả bóng vàng, nhiều hơn người đứng thứ hai là Ronaldo 3 lần. Về danh hiệu tập thể, siêu sao người Argentina đã 46 lần lên ngôi vô địch, nhiều nhất lịch sử và hơn người thứ hai Daniel Alves, cầu thủ có 44 lần giành cúp cùng các CLB khác nhau.

“Tôi là một cầu thủ may mắn khi đã đạt được rất nhiều danh hiệu. Tôi cũng hoàn thành ước mơ của mình là vô địch World Cup cùng đội tuyển Argentina. Tôi có một gia đình tuyệt vời, họ là tất cả đối với tôi. Vì thế tôi hoàn toàn mãn nguyện với những gì mình đang có. Tôi không biết người hâm mộ có ấn tượng như thế nào về mình, nhưng hãy cứ để họ nhớ đến tôi theo cách họ muốn”, siêu sao người Argentina khép lại bài phỏng vấn.

