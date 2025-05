Messi ngày ấy, Yamal hôm nay

Sân Olímpic Lluís Companys (Barcelona) như nổ tung sau tiếng còi mãn cuộc trận bán kết lượt đi Champions League. Trận hòa 3-3 giữa Barcelona và Inter Milan thuộc bán kết lượt đi Champions League không chỉ là một bữa tiệc bàn thắng mà còn là buổi ra mắt đỉnh cao của một thiên tài bóng đá trẻ tuổi - Lamine Yamal.

Trong lúc các cầu thủ Inter lặng lẽ rút lui với vẻ mặt bàng hoàng, một số trong số họ không giấu nổi cảm xúc: “Cậu ấy còn giỏi hơn cả Lionel Messi”.

Câu nói ấy lan truyền như lửa. Không cần phải nói tên, ai cũng biết “cậu ấy” là ai. Không phải một khoảnh khắc bùng nổ nhất thời. Yamal không chỉ gây ấn tượng - tài năng trẻ này đã chinh phục người hâm mộ.

Yamal không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ. “Thần đồng” 17 tuổi tỏa sáng rực rỡ trong chiến dịch vô địch Euro 2024 của Tây Ban Nha - ghi một siêu phẩm vào lưới Pháp ở bán kết và kiến tạo bàn mở tỷ số trong trận chung kết. Nhưng màn trình diễn trước Inter mới là thời khắc mang tính bước ngoặt. Từ một tài năng trẻ, Yamal vươn mình thành ngôi sao trụ cột.

Cách các cầu thủ Barca liên tục đưa bóng cho Yamal ở mọi vị trí trên sân cho thấy rõ điều đó. Và mỗi khi nhận bóng, cậu đều biến nó thành điều đặc biệt. Những pha xử lý mềm mại, lắt léo và đầy sáng tạo. Những cú dứt điểm lạnh lùng, đầy bản lĩnh. Một bộ kỹ năng khiến bất cứ hàng thủ nào cũng phải dè chừng.

Khoảnh khắc đỉnh cao của trận đấu đến khi Yamal vẽ một đường cong hoàn hảo từ ngoài vòng cấm, không cần lấy đà, nhưng bóng vẫn bay với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc. Một pha dứt điểm hiếm gặp - nhưng với Yamal, nó không phải là lần đầu. Đó chính là cách bản thân ghi bàn vào lưới Pháp tại Euro 2024.

Chưa tròn 18 tuổi, Yamal sở hữu kỹ năng dứt điểm không tưởng, kết hợp với nhãn quan chiến thuật và sự tự tin hiếm thấy. Mỗi pha chạm bóng của anh đều khiến khán giả trông chờ điều kỳ diệu.

Yamal còn khiến cả sân vận động nín lặng với pha xoay người loại bỏ Federico Dimarco, trước khi tung cú sút sấm sét khiến Yann Sommer phải đẩy bóng trúng xà ngang. Rồi cú chip bóng tưởng chừng là đường chuyền lỗi, nhưng hóa ra là ý tưởng vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người.

Với Yamal, anh không chỉ chơi bóng. Anh sáng tạo ra bóng đá.

Sự so sánh với Lionel Messi là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt khi cả hai đều xuất thân từ La Masia, và đều bùng nổ trong màu áo Barcelona ở tuổi teen.

Nhưng Yamal không phải là bản sao của Messi. Anh là chương mới của cuốn sách bóng đá.

Nếu Messi chinh phục thế giới bằng sự điềm tĩnh và khả năng điều khiển thế trận như một nghệ nhân, thì Yamal là tia chớp đầy cảm xúc - một cầu thủ có thể xé toạc hàng phòng ngự chỉ bằng một pha xử lý cá nhân. Anh không chơi theo bài, không tuân thủ hệ thống rập khuôn. Yamal tạo ra lối chơi riêng - bản năng, hoang dại và không thể lường trước.

Trong thời điểm Barcelona chìm trong nợ nần, phải bán đi những ngôi sao và cắt giảm chi tiêu, sự xuất hiện của Yamal giống như cơn mưa giải hạn. Không chỉ trên sân, mà cả ngoài sân cỏ - anh là viên kim cương thương mại, là niềm hy vọng phục hưng CLB.

Khi Joan Laporta tái đắc cử năm 2021, tên của Yamal còn chưa được nhắc đến. Nhưng chỉ sau ba năm, tài năng trẻ này đã trở thành cái tên đầu tiên người ta nhớ đến khi nói về tương lai của đội bóng xứ Catalonia.

Người Barcelona từng nói: "Chúng tôi lại có một thiên tài nữa". Và đúng như vậy. Những người yêu bóng đá đang được chứng kiến lại cảm xúc mà họ từng có khi Messi xuất hiện: sự phấn khích, kỳ vọng và hạnh phúc khi thấy một cầu thủ vượt khỏi khuôn mẫu thông thường.

Nhưng điều đặc biệt là, lần này chúng ta không cần gọi tên. Chỉ cần nói “cậu ấy”, ai cũng biết là Yamal.

Không ai có thể dự đoán chính xác tương lai của Yamal. Nhưng có một điều chắc chắn, tài năng 17 tuổi đã là một phần lịch sử của Champions League. Yamal đã chiếm lĩnh trận bán kết lượt đi. Anh khiến Inter phải khiếp sợ.

Và Yamal sẽ là cái tên người ta phải nhắc đến trong ít nhất một thập kỷ tới.

Khi tiếng còi tại Barcelona vang lên, một dấu chấm hỏi lớn treo lơ lửng trên gương mặt mỗi khán giả: “Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo?”. Và câu trả lời duy nhất, đầy gợi mở, là: “Hãy nán lại. Bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào đâu”.

