Mercedes-Benz: 140 năm di sản và 30 năm ghi dấu ấn tại Việt Nam

Bằng sáng chế chiếc ôtô đầu tiên trên thế giới do Carl Benz đệ trình vào năm 1886, hiện là tài liệu được UNESCO bảo hộ. Được công nhận vì “mang ý nghĩa quan trọng và giá trị nổi bật của thế giới”, bằng sáng chế này lưu giữ trong sổ đăng ký của UNESCO với tên gọi Ký ức thế giới (UNESCO Memory of the World) cùng tài liệu của Shakespeare, Kinh thánh Gutenberg và di sản quý giá khác. Không dừng ở quá khứ, tinh thần đổi mới cốt lõi của Mercedes-Benz sau gần 140 năm được thể hiện qua hơn 2.600 bằng sáng chế nộp năm 2023. Danh mục tài sản trí tuệ của Mercedes-Benz hiện sở hữu hơn 50.000 bằng sáng chế, nhãn hiệu, thiết kế và tên miền, minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng và là lý do khiến khách hàng thêm yêu xe của mình.