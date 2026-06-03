Meraki Land hợp tác IHG phát triển dự án nghỉ dưỡng cao cấp ở Việt Nam

Thị trường nghỉ dưỡng cao cấp Việt Nam thu hút sự quan tâm của thương hiệu khách sạn quốc tế, khi nhu cầu du lịch trải nghiệm và lưu trú hạng sang ngày càng tăng.

Mới đây, Meraki Land và IHG Hotels and Resorts công bố hợp tác phát triển 2 dự án mới tại Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng ở phân khúc khách sạn cao cấp. Theo công bố, hai dự án gồm Regent Ho Tram và Crowne Plaza Saigon Binh Duong sẽ được triển khai tại phía Nam, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp trong nước và quốc tế.

Đây cũng là bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Meraki Land và IHG, sau các dự án như Moire Hoi An, Vignette Collection và Crowne Plaza Danang City Centre.

Sự kiện đồng thời đánh dấu màn ra mắt thương hiệu Meraki Land trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Doanh nghiệp theo đuổi triết lý “Crafting Masterpieces - Kiến tạo kiệt tác”, tập trung phát triển không gian sống kết hợp giữa tiêu chuẩn quốc tế và giá trị văn hóa bản địa.

Bà Nguyễn Thái Đông Hương, Tổng giám đốc Meraki Land, tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thái Đông Hương, Tổng giám đốc Meraki Land, cho biết doanh nghiệp mong muốn tạo ra “điểm đến sống” thay vì chỉ xây dựng công trình lưu trú.

“Chúng tôi tin rằng bất động sản không chỉ là công trình được xây dựng bằng vật liệu, mà phải là không gian sống được kiến tạo bằng tâm huyết, cảm xúc và sự thấu hiểu về vùng đất đó. Với Meraki Land, mỗi dự án là ‘biểu tượng sống’ mang linh hồn văn hóa bản địa, được phát triển theo chuẩn mực toàn cầu để tạo giá trị có thể trường tồn cùng thời gian”, bà Hương chia sẻ.

Theo đại diện doanh nghiệp, triết lý Meraki lấy cảm hứng từ tinh thần làm mọi việc bằng tất cả tâm huyết, sự tận hiến và cảm xúc trong từng chi tiết. Các dự án được phát triển theo hướng kết hợp giữa kiến trúc hiện đại, tiện ích quốc tế và chiều sâu văn hóa địa phương trong trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Việt Nam là một trong những thị trường phát triển năng động của tập đoàn IHG tại châu Á.

Ở góc độ đối tác vận hành quốc tế, ông Vivek Bhalla, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc của IHG Hotels & Resorts, đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường phát triển năng động của tập đoàn tại châu Á.

“Kể từ khi khai trương khách sạn đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2007, chúng tôi tạo dựng được vị thế tại thị trường này. Hiện nay, IHG là đơn vị hàng đầu trong phân khúc hạng sang, đồng thời là nhà vận hành lớn trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng có thương hiệu. Đồng hành cùng đối tác chiến lược như Meraki Land, chúng tôi tiếp tục ra mắt những khách sạn tiêu biểu cho bản sắc thương hiệu, kết hợp thiết kế tinh tế với chất lượng hoàn thiện xây dựng vượt trội”, ông Vivek Bhalla cho biết.

Theo đại diện IHG, Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của khu vực đối với phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp nhờ sự phát triển của hạ tầng, tốc độ tăng trưởng du lịch và nhu cầu ngày càng lớn từ nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao.

Meraki Land và IHG Hotels and Resorts sẽ hợp tác phát triển 2 dự án mới tại Việt Nam.

Trong hai dự án vừa công bố, Regent Ho Tram được xem là điểm nhấn đáng chú ý khi trở thành khách sạn Regent thứ hai của IHG tại Việt Nam, sau Regent Phu Quoc. Dự án tọa lạc trên cung đường biển Hồ Tràm và hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu trong nước cũng như quốc tế.

Theo kế hoạch, khu nghỉ dưỡng có quy mô 220 phòng, bao gồm 110 suite, 30 Skyvilla Suite có hồ bơi riêng và 80 biệt thự 2-4 phòng ngủ. Dự án đồng thời tích hợp hệ thống nhà hàng, quầy bar và trải nghiệm wellness cao cấp.

Ngoài khu nghỉ dưỡng, dự án còn phát triển 95 sản phẩm bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Regent, gồm “biệt thự trên không” và biệt thự nghỉ dưỡng. Đây được xem là xu hướng đang phát triển mạnh trong lĩnh vực khách sạn cao cấp toàn cầu.

Hiện nay, Hồ Tràm là một trong những điểm đến tiềm năng ở phía Nam nhờ lợi thế biển tự nhiên, khoảng cách kết nối thuận tiện với TP.HCM và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Trong tương lai, khu vực này còn hưởng lợi từ sân bay quốc tế Long Thành và hệ thống cao tốc liên vùng.

Màn hợp tác đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ giữa Meraki Land và IHG.

Song song với dự án nghỉ dưỡng ven biển, Crowne Plaza Saigon Binh Duong được định hướng phục vụ khách doanh nhân và chuyên gia quốc tế làm việc tại Bình Dương cũ - một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam.

Khách sạn dự kiến khai trương năm 2028 với quy mô 220 phòng, nằm trong tổ hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ cao cấp tại phường Thuận An. Dự án tích hợp nhiều tiện ích như nhà hàng, hồ bơi, phòng gym và hơn 1.000 m2 không gian hội họp, hội nghị.

Theo chuyên gia, làn sóng mở rộng của thương hiệu khách sạn quốc tế cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Bên cạnh đô thị lớn, nhiều điểm đến mới nổi và trung tâm công nghiệp trở thành lựa chọn phát triển của các thương hiệu toàn cầu.

Hiện nay, IHG Hotels & Resorts sở hữu 24 khách sạn tại Việt Nam cùng hơn 20 dự án trong kế hoạch phát triển. Tập đoàn đang định hướng mở rộng hiện diện ở nhiều phân khúc từ lifestyle, hạng sang đến cao cấp và bất động sản hàng hiệu.