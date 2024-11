Megan Fox mặc táo bạo khi mang thai

Ngày 15/11, chuyên gia trang điểm Jenna Kristina đăng ảnh hậu trường Megan Fox chuẩn bị cho sự kiện GQ x Men of The Year. Nữ diễn viên mặc bộ nội y kết hợp áo cut-out xuyên thấu táo bạo, khoe bụng bầu. Cô sử dụng lối make-up màu hồng nude quyến rũ. Theo Page Six, Fox đang mang thai ở tháng thứ 5 hoặc 6, sẽ chào đón em bé vào tháng 3 năm sau. Ảnh: @jennakristina.