Meey Group hiện thực hóa chiến lược IPO quốc tế

Meey Group, doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số bất động sản Việt Nam, đang tăng tốc trên hành trình IPO quốc tế.

Đầu tháng 10, tập đoàn triển khai loạt hoạt động chiến lược tại Mỹ và Singapore, làm việc với nhiều tổ chức tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới.

Kết nối thị trường vốn toàn cầu

Ngày 7/10, ban lãnh đạo Meey Group có chuyến công tác tại Mỹ, làm việc với các đối tác công nghệ, tài chính và tư vấn quốc tế. Đặc biệt, đoàn Meey Group có buổi làm việc tại trụ sở NASDAQ (New York) để tìm hiểu cơ chế vận hành của thị trường vốn quốc tế, yêu cầu về công bố thông tin minh bạch và chuẩn mực quản trị dành cho doanh nghiệp công nghệ.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, khẳng định: “IPO là bước ngoặt chiến lược về vị thế và niềm tin đối với Meey Group. Đây là quá trình chuyển mình từ doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng sang tập đoàn chuẩn quốc tế - minh bạch, bền vững và có sức cạnh tranh toàn cầu”.

Lãnh đạo Meey Group coi IPO quốc tế là bước đi thể hiện khát vọng hội nhập và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 3/10, ban lãnh đạo Meey Group tham dự sự kiện Investor Track do Golden Gate Ventures - quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á - tổ chức tại Singapore. Đây là diễn đàn quy tụ quỹ đầu tư quốc tế, tập đoàn công nghệ toàn cầu và doanh nghiệp tiềm năng trong khu vực.

Tại sự kiện, đại diện Meey Group có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo cấp cao của tập đoàn hàng đầu thế giới như Google, BNY Mellon, Nasdaq, cùng hàng loạt quỹ đầu tư chiến lược tiềm năng. Đáng chú ý, Meey Group là doanh nghiệp công nghệ duy nhất đến từ Việt Nam có mặt tại sự kiện, khẳng định vị thế và sự quan tâm của cộng đồng đầu tư quốc tế đối với hệ sinh thái PropTech toàn diện mà Meey Group đang xây dựng.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc xuất hiện tại diễn đàn tài chính lớn giúp Meey Group tiếp cận trực tiếp mạng lưới đầu tư quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác và củng cố hình ảnh doanh nghiệp công nghệ Việt trong mắt cộng đồng tài chính toàn cầu. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Meey Group từng bước hiện thực hóa lộ trình IPO quốc tế được hoạch định từ sớm.

Sự hiện diện của doanh nghiệp công nghệ Việt tại những trung tâm tài chính lớn trên thế giới thể hiện bước chuyển rõ nét trong tư duy hội nhập và năng lực tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Việc Meey Group chủ động xây dựng quan hệ với định chế tài chính và tổ chức kiểm định toàn cầu là nền tảng quan trọng để tiến gần hơn tới mục tiêu niêm yết trên thị trường quốc tế.

Chuẩn bị cho hành trình “vượt biển”

IPO quốc tế được Meey Group xác định là chiến lược dài hạn, vừa mở rộng nguồn vốn phát triển, vừa nâng tầm năng lực quản trị và minh bạch theo chuẩn mực toàn cầu. Doanh nghiệp PropTech này đang triển khai lộ trình chuẩn bị bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, đảm bảo niềm tin với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đại diện tập đoàn, quỹ đầu tư lớn chia sẻ tại sự kiện Investor Track Singapore.

Trên hành trình mở rộng quy mô và năng lực, Meey Group tiếp tục phát triển hệ sinh thái PropTech toàn diện, hướng tới mục tiêu số hóa chuỗi giá trị bất động sản Việt Nam.

Ngay từ giai đoạn khởi nghiệp, Meey Group xác định công nghệ và dữ liệu là giá trị cốt lõi của toàn bộ hệ sinh thái công nghệ tài chính bất động sản. Những sản phẩm của Meey Group như Meey Map, Meey CRM, Meey 3D, Meey Atlas... là công cụ phục vụ giao dịch, quản lý và cung cấp giải pháp dữ liệu, định giá, dự báo thị trường. Tất cả góp phần tạo ra sự minh bạch trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam.

Việc tích hợp AI vào quản lý, giao dịch, phân tích dữ liệu bất động sản giúp tỷ lệ xử lý tự động cao, gia tăng trải nghiệm người dùng, đồng thời thúc đẩy hiệu quả vận hành. Sự đầu tư cho nền tảng công nghệ lõi là điểm tựa để Meey Group sẵn sàng mở rộng ra khu vực và thế giới.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, chia sẻ: “IPO quốc tế là dịp để Meey Group giới thiệu mình với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, khẳng định năng lực công nghệ Việt Nam và cam kết phát triển bền vững. Chúng tôi hướng đến việc nâng cấp chuẩn mực quản trị, vận hành minh bạch và chuyên nghiệp hóa toàn bộ hệ thống theo tiêu chuẩn toàn cầu”.

Từ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ bất động sản, Meey Group đang chuyển mình trở thành tập đoàn công nghệ có tầm nhìn quốc tế, đặt nền móng cho mô hình PropTech Việt hội nhập sâu vào thị trường tài chính và công nghệ toàn cầu. Với chiến lược IPO quốc tế, doanh nghiệp khẳng định năng lực nội tại và thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên kinh tế số.