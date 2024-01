McTominay: 'Với tôi, HLV Mourinho là siêu anh hùng ngoài đời thực'

Chia sẻ trên High Performance về tầm ảnh hưởng của “Người đặc biệt” với sự nghiệp của bản thân, McTominay cho biết: "Ngày Mourinho rời MU, tôi thấy ông ấy ở hành lang và được rủ lại nói chuyện. Thú thật, tôi không biết nói gì. Tôi chỉ thấy thất vọng”.

"Mourinho có ý nghĩa lớn với tôi. Ông ấy cho tôi chạm đến giấc mơ thuở nhỏ, và rồi rời đi. Tôi do dự khi đứng gần ông ấy lúc đó. Tôi chỉ nói: ‘Cảm ơn vì đã trao em cơ hội. Thầy đã là một siêu anh hùng đối với em’”, cầu thủ người Scotland xúc động kể lại.

McTominay nói thêm: "Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Nếu tôi có trận đấu tốt, ông ấy sẽ nhắn tin chúc mừng, dạng như ‘Làm tốt lắm, con trai'. Nhóc hay con trai cũng là cách Mourinho hay gọi tôi. Tôi rất biết ơn ông ấy vì đã giúp tôi rất nhiều trong sự nghiệp".

Mourinho đảm nhận vai trò HLV trưởng của MU từ tháng 5/2016. “Người đặc biệt” sau đó giành danh hiệu Carabao Cup và Europa League, nhưng bị sa thải vào tháng 12/2018 sau chuỗi kết quả kém.

Trong khi đó, lần đầu McTominay ra mắt đội một “Quỷ đỏ” là vào ngày 7/5/2017, trong trận thua Arsenal 0-2 tại Premier League. Sau HLV Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và hiện tại là Erik Ten Hag vẫn trọng dụng tiền vệ người Scotland.

