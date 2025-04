McTominay viết chuyện cổ tích ở Napoli

Chỉ mất 28 giây trong trận ra mắt vào tháng 9, Scott McTominay ghi dấu ấn với bàn thắng đầu tiên trong màu áo Napoli. Tám tháng sau, tiền vệ người Scotland trên đường trở thành biểu tượng mới của thành phố Naples, dẫn dắt đội bóng của Antonio Conte tiến gần đến chức vô địch Serie A thứ tư trong lịch sử.

"MacGyver", "McTerminator", "Apribottiglie" (Người Mở Nắp Chai) hay "McFratm" - người dân Naples có thể gọi anh bằng bất kỳ biệt danh nào, nhưng đều thể hiện một điều: họ yêu mến Scott McTominay.

Sau cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Torino ở vòng 34 Serie A hôm 28/4, McTominay đưa Napoli vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 3 điểm so với Inter Milan, khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu.

McTominay đang trải qua mùa giải ấn tượng nhất trong sự nghiệp với 11 bàn thắng tại Serie A - đủ để phá vỡ kỷ lục ghi bàn của một cầu thủ Scotland tại giải đấu này, vượt qua thành tích 10 bàn của Denis Law cho Torino mùa 1961/62.

"Tôi thực sự tin rằng mình có thể làm được nhiều hơn những gì tôi đã làm cho đến nay", McTominay chia sẻ với La Gazzetta dello Sport. "Có những trận đấu tôi cảm thấy thất vọng vì mình có thể đã ghi nhiều bàn hơn. Tôi chưa tận dụng hết những cơ hội".

Bảy trong số những bàn thắng của McTominay mở tỷ số trong các trận đấu - không cầu thủ nào ở Serie A làm được điều này nhiều hơn anh ở mùa 2024/25. Khả năng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ khiến người hâm mộ Napoli đặt biệt danh "Apribottiglie" (Người Mở Nắp Chai) cho anh.

Không chỉ ghi bàn trên sân cỏ, McTominay còn chinh phục người dân Naples bằng nỗ lực hòa nhập với văn hóa địa phương. Anh học tiếng Italy đến mức có thể tự mình trả lời phỏng vấn mà không cần phiên dịch, thậm chí còn ghi âm thông điệp bằng tiếng Italy cho người hâm mộ.

Đồng đội Billy Gilmour tiết lộ rằng anh không thể cùng McTominay ra đường mà không bị người dân vây quanh. Sự gần gũi với người hâm mộ giúp McTominay trở thành thần tượng mới ở thành phố vốn có truyền thống yêu bóng đá mãnh liệt này.

"Tôi yêu thích những quả cà chua được trồng ở đây", McTominay từng chia sẻ về ẩm thực địa phương, chứng tỏ sự quan tâm chân thành của anh đến văn hóa Naples.

Dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte, McTominay được giải phóng khỏi vai trò tiền vệ phòng ngự thường đảm nhận tại Manchester United. Tại Napoli, anh được phép chơi như một tiền vệ tấn công, lên tham gia tấn công và xâm nhập vào vùng cấm địa đối phương để ghi bàn.

Hai bàn thắng trước Torino minh họa hoàn hảo cho vai trò này: cả hai đều đến từ những pha băng vào kết thúc trong vòng cấm, một từ đường tạt của Frank Anguissa và một từ cánh phải.

Với 4 trận đấu còn lại, Napoli sẽ đối mặt với các đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng - Lecce, Parma và Cagliari - dù vẫn đang phải chiến đấu để tránh xuống hạng.

Trong khi đó, đương kim vô địch Inter Milan đang trải qua giai đoạn khủng hoảng với ba thất bại trong tám ngày, bao gồm cả trận thua 1-0 trước Roma hôm 27/4.

Nếu Napoli bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu, đây sẽ là chức vô địch Serie A thứ tư trong lịch sử câu lạc bộ. Và nếu Diego Maradona là biểu tượng của hai chức vô địch đầu tiên, Kvaratskhelia và Osimhen chia sẻ vinh quang ở mùa giải trước, thì rất có thể McTominay - hay "McFratm" với người dân Naples - sẽ được nhớ đến là gương mặt đại diện cho vinh quang mùa này.

Dù McTominay đang nhận được nhiều sự chú ý, Napoli vẫn là một đội bóng đầy sao. Romelu Lukaku đóng góp 12 bàn thắng và 10 pha kiến tạo, trong khi trung vệ Alessandro Buongiorno cũng tạo ra sự khác biệt lớn trong hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, trong những thời điểm khó khăn khi Khvicha Kvaratskhelia rời đi và đội bóng gặp khó trong việc tạo cơ hội, chính McTominay là người đã đứng ra gánh vác, như trong trận thắng Monza 1-0 tuần trước với pha đánh đầu quyết định.

Từ Manchester đến Naples, từ người thừa ở Old Trafford đến người hùng tại Diego Armando Maradona, Scott McTominay đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình. Và với mỗi bàn thắng, mỗi chiến thắng, "một người Scotland ở Napoli" đang tiến gần hơn đến việc khắc tên mình vào lịch sử đội bóng miền nam Italy.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.