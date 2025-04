McTominay rực sáng

Ngôi sao của trận đấu không ai khác ngoài Scott McTominay, người lập cú đúp ngay trong hiệp một để giúp đội bóng miền nam Italy giành trọn vẹn 3 điểm. Với kết quả này, Napoli giành lấy ngôi đầu bảng với 74 điểm, hơn đương kim vô địch Inter Milan ba điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn bốn vòng đấu.

Napoli khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7. Tận dụng pha lộn xộn trong vòng cấm, McTominay nhanh chân dứt điểm cận thành, mang về lợi thế sớm cho đội chủ nhà.

Trước khi hiệp một khép lại, tiền vệ người Scotland tiếp tục lên tiếng. Phút 43, từ đường tạt bóng mềm mại của Matteo Politano bên cánh phải, McTominay ra chân rất nhanh dứt điểm chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho Napoli.

Ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Napoli, McTominay cho thấy phong độ rất ấn tượng, ghi 11 bàn và có 2 kiến tạo tới nay. Trong 3 trận gần nhất, cựu ngôi sao Manchestere United bỏ túi 5 pha lập công - thành tích khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ở trận đấu sớm trước đó vài giờ, Inter Milan bất ngờ để thua 0-1 trước AS Roma ngay trên sân nhà Giuseppe Meazza. Thất bại này giúp Napoli bứt lên với khoảng cách ba điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Phong độ ổn định cùng tinh thần đang lên cao biến Napoli trở thành ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Scudetto mùa này. Nếu duy trì được phong độ hiện tại, thầy trò HLV Antonio Conte hoàn toàn có thể mang chức vô địch về miền nam nước Italy sau nhiều năm chờ đợi.

