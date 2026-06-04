MC Lại Văn Sâm đọc truyện trên thư viện số

Thư viện số Mặt trời nhỏ là thư viện sách nói miễn phí hướng tới đối tượng thính giả trẻ em. Thư viện sách nói có sự góp giọng của hơn 100 nghệ sĩ, người nổi tiếng.

Giao diện chuyên trang của Thư viện số Mặt trời nhỏ.

Thư viện số Mặt trời nhỏ là thư viện sách nói miễn phí, cung cấp nhiều nội dung phong phú, từ những câu chuyện cổ tích đến các tác phẩm văn học kinh điển, các cuốn sách khoa học.

Từ tháng 6/2026, Thư viện số Mặt trời nhỏ đi vào hoạt động thông qua ứng dụng Truyền hình số quốc gia VTVgo và chuyên trang mattroinho.vtv.vn.

Dự án đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng, biên tập viên. Nhà báo Lại Văn Sâm, MC Thảo Vân, MC Hoài Anh và nhiều MC của VTV, các ca sĩ như Phan Mạnh Quỳnh, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, Bảo Trâm, các diễn viên Hồng Diễm, Kiều Anh, Thu Quỳnh, Minh Huyền... đã tình nguyện tham gia đọc sách.

Dự án đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng, biên tập viên. Ảnh: VTV.

Chia sẻ trên VTV, nhà báo Lại Vân Sâm cho biết đây là điều mà thế hệ ông không dám mơ tưởng đến.

"Thư viện số dành cho tất cả trẻ em, đưa văn hóa đọc đến những mầm non tương lai của đất nước. Các bạn trẻ có nhiều điều kiện hơn chúng tôi rất nhiều để đọc sách. Văn hóa đọc là điều rất cần thiết. Nếu bạn không có điều kiện để đọc sách, đã có Thư viện số để bạn có thể tiếp cận sách theo cách hiện đại", nhà báo Lại Văn Sâm nói.

Nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ hình ảnh dự án trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Nhà báo Tạ Bích Loan tham gia dự án bằng việc đọc truyện Chú lính chì dũng cảm của tác giả Andersen. Theo cô viết trên trang cá nhân, nhà báo kỳ vọng dự án mang tới nhiều bài học ý nghĩa tới trẻ em Việt Nam, nuôi dưỡng tâm hồn các em bằng những tác phẩm giàu nhân văn.

Thư viện số Mặt trời nhỏ có nhiều thể loại sách nói từ truyện ngắn, truyện cổ tích, thơ, truyện lịch sử, truyện thần đồng, sự tích.

Dự án do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện, hướng tới mục tiêu hiện thực hóa thông điệp: “Không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình học hỏi và lớn lên”.

Dự án cũng mở ra cơ hội tiếp cận sách với những trẻ em ở vùng sâu vùng xa, trẻ em khiếm thị, trẻ em trong gia đình chưa có đủ điều kiện để mua sách.