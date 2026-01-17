'MC giàu nhất nhì showbiz Trung Quốc' lao đao

Từng là “nhất tỷ” quyền lực của đài Hồ Nam (Trung Quốc), nữ MC kỳ cựu Lý Tương bất ngờ bị xóa sổ khỏi không gian mạng.

Theo Sohu, sự việc bắt đầu khi người dùng phát hiện không thể theo dõi hay tương tác với tài khoản của Lý Tương trên Weibo, Douyin và Xiaohongshu. Hệ thống hiển thị dòng thông báo: "Người dùng vi phạm pháp luật hoặc các quy ước cộng đồng".

Động thái này diễn ra bất ngờ, không hề có thông báo trước từ phía công ty quản lý, khiến dư luận Trung Quốc xôn xao.

Ngay lập tức, trang cá nhân của con gái cô - Vương Thi Linh - lập tức rơi vào tầm ngắm của hàng nghìn cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến tò mò, không ít người bày tỏ sự hả hê, cho rằng đây là cái kết thích đáng cho lối sống phô trương, xa xỉ quá đà của gia đình họ Lý suốt nhiều năm qua.

MC Lý Tương được biết đến với lối sống phô trương. Ảnh: Weibo.

Khác với suy đoán cho rằng Lý Tương bị khóa tài khoản chỉ vì khoe giàu, nhiều nguồn tin trong ngành tiết lộ nguyên nhân thực sự có thể liên quan đến rắc rối về thuế.

Các chuyên gia nhận định việc "khoe của" chỉ là giọt nước tràn ly, còn sai phạm tài chính mới là lý do khiến cơ quan chức năng mạnh tay.

Theo dữ liệu từ hệ thống kiểm tra doanh nghiệp Qichacha, phần lớn các công ty dưới tên Lý Tương hiện đã ở trạng thái giải thể hoặc bị hủy bỏ tư cách pháp nhân. Cô chỉ còn nắm giữ duy nhất một doanh nghiệp đầu tư vốn cổ phần tư nhân.

Bên cạnh đó, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng nguồn gốc thu nhập của Lý Tương vẫn là một dấu hỏi lớn. Từ việc đầu tư bất động sản đến giai đoạn chuyển mình thành "nữ hoàng livestream", các lỗ hổng về thuế trong mảng bán hàng trực tuyến được cho là rủi ro lớn đối với cô.

Hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân chính nhưng vụ việc của Lý Tương là minh chứng cho thấy ngôi sao hạng A hay tỷ phú livestream, nếu không giữ được chuẩn mực đạo đức và tuân thủ pháp luật, cái kết "phong sát" là điều khó tránh khỏi.

Lý Tương là một trong những nữ MC nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ. Theo China Daily, cô còn nổi tiếng với vai trò nhà sản xuất, chủ tịch công ty giải trí và là được mệnh danh "MC giàu nhất Trung Quốc".

Theo SCMP, Lý Tương sở hữu căn biệt thự rộng 666 m2 trị giá 50 triệu NDT tại Bắc Kinh và hàng loạt bất động sản khác. Năm 2019, doanh số bán hàng trực tuyến hàng tháng của cô vượt mốc 10 triệu NDT.

Lý Tương từng tiết lộ chi phí ăn uống của gia đình ít nhất là 82.000 USD mỗi tháng. Cô cũng từng cho biết trộn bột kim cương 2 carat vào quy trình chăm sóc da hàng ngày.

Con gái Vương Thi Linh nhận được khoản trợ cấp hàng tháng không dưới 90.000 USD . Ở tuổi 13, cô bé được gửi sang một trường nội trú danh giá tại Anh với học phí hàng tỷ đồng mỗi năm. Vương Thi Linh luôn có xe sang đưa đón, dùng đồ hiệu.

Những năm gần đây, Lý Tương chuyển hướng sang phát triển trong mảng truyền hình, livestream bán hàng trực tuyến và đạt mức doanh thu khủng.