Mbappe tái xuất, Club World Cup chú ý

Nhưng đây không chỉ là sự trở lại của một cầu thủ sau chấn thương - đó là lời cảnh báo gửi đến phần còn lại của giải đấu rằng: cơn bão mang tên Mbappe đã trở lại, và nó sẵn sàng cuốn phăng mọi vật cản trên đường tiến đến chức vô địch.

Trong bóng đá, có những cầu thủ tạo ra sự khác biệt từ chất lượng chuyên môn. Nhưng cũng có những người khiến trận đấu biến đổi ngay từ khoảnh khắc họ đặt chân lên sân - Mbappe thuộc nhóm thứ hai. Từ tốc độ, kỹ năng dứt điểm, tư duy di chuyển đến khả năng tạo đột biến, tiền đạo người Pháp là định nghĩa hoàn chỉnh của một “game-changer” (người thay đổi cuộc chơi).

Trước khi buộc phải nghỉ thi đấu vì bệnh, Mbappe đang trải qua chuỗi phong độ rực lửa: 12 bàn sau 8 trận, bao gồm hat-trick vào lưới Barcelona và cú đúp cho tuyển Pháp. Sau 239 cú sút, anh có 43 bàn - chỉ còn cách kỷ lục cá nhân đúng một pha lập công.

Thậm chí, Mbappe đạt hiệu suất 5,5 cú sút mỗi bàn, vượt trội nếu so với những cầu thủ hàng đầu khác như Vinicius (7,6 cú/bàn) hay Bellingham (6,3 cú/bàn). Những con số ấy không chỉ thể hiện hiệu quả, mà còn chứng minh: Mbappe là trung tâm của mọi kỳ vọng tại Real Madrid mùa này.

Việc anh vắng mặt ba trận tại Club World Cup khiến nhiều người lo ngại Real sẽ hụt hơi. Nhưng đoàn quân của Xabi Alonso vượt qua giai đoạn ấy một cách điềm tĩnh, nhờ sự tỏa sáng của Gonzalo - người đóng vai “thế thân” hiệu quả - và màn hồi sinh của Jude Bellingham. Trận thắng Salzburg mới đây còn chứng kiến một Vinicius sắc bén trở lại với 1 bàn, 1 kiến tạo, cùng tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết.

Nhưng để vô địch, Real cần nhiều hơn thế. Họ cần Mbappe - không chỉ để ghi bàn, mà để kéo dãn hàng thủ đối phương, để buộc hậu vệ lùi sâu, để tạo ra khoảng trống cho Bellingham hay Valverde xâm nhập. Với sự hiện diện của Mbappe, Real có thể đá trực diện hơn, nguy hiểm hơn và... dứt điểm vấn đề nhanh hơn.

Xabi Alonso hiểu rõ điều đó, nhưng ông cũng không vội vàng. Dù Mbappe đã trở lại tập luyện một tuần qua, anh vẫn được “cất kỹ”. Đây không chỉ là bài toán thể lực - đó là sự chuẩn bị có tính toán cho một trận cầu lớn hơn, nơi Real buộc phải giành chiến thắng để tiến sâu.

HLV người Tây Ban Nha cũng không giấu ý định để Mbappe vào sân theo diễn biến trận đấu. “Anh ấy sẽ không đá đủ 90 phút”, Alonso nói. “Nhưng chắc chắn sẽ có vai trò quan trọng.”

Và chỉ cần 30 phút, thậm chí 15 phút, Mbappe cũng đủ để tạo khác biệt. Bởi trong thời đại bóng đá tốc độ cao, một cú bứt tốc, một pha dứt điểm quyết đoán hay chỉ một đường chuyền cắt tuyến là quá đủ để định đoạt kết cục trận đấu. Với Mbappe, những khoảnh khắc ấy luôn tiềm ẩn.

Bên kia chiến tuyến, Juventus không phải đối thủ xứng tầm nếu nhìn vào hiện trạng. Sau hai chiến thắng dễ dàng trước Al Ain và Wydad, họ bị Man City vùi dập 5-2 - trận thua phơi bày tất cả điểm yếu: hàng thủ chắp vá, tuyến giữa thiếu liên kết và hàng công vô hồn. Chấn thương của loạt trụ cột như Bremer, Cabal hay Savona khiến Juventus phải vá víu bằng các phương án mượn như Kalulu, Rugani hay Lloyd Kelly - những người không tạo được niềm tin nơi HLV Igor Tudor.

Tia hy vọng le lói duy nhất của “Bà đầm già” nằm ở cái tên Kenan Yildiz - tài năng 20 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ, mang áo số 10 của Del Piero. Với 3 bàn và 1 kiến tạo tại giải, Yildiz đang là điểm sáng hiếm hoi của Juventus. Tuy nhiên, đặt một cầu thủ trẻ đối đầu với những cái tên như Rüdiger hay Tchouameni vẫn là một khoảng cách quá lớn.

Real Madrid, với sự trở lại của Mbappe, rõ ràng đang ở một đẳng cấp khác. Và không ai hoài nghi rằng đây là thời điểm lý tưởng nhất để họ tăng tốc. Mbappe không chỉ trở lại - anh tái xuất như một kẻ thống trị, như cách mà mọi ngôi sao lớn cần làm khi sân khấu lớn nhất gọi tên họ.

Club World Cup là giải đấu mang tính biểu tượng. Và Mbappe - ở tuổi 26 - đang khao khát vinh quang đầu tiên cùng Real Madrid. Màn tái xuất hôm nay không phải một sự kiện y tế, mà là cột mốc thể thao. Nó đánh dấu việc “cỗ máy tốc độ” đã nạp lại năng lượng, sẵn sàng bùng nổ - và biến Club World Cup thành sân khấu của riêng mình.

Mbappe đã sẵn sàng. Real đã sẵn sàng. Phần còn lại hãy chuẩn bị tinh thần.

