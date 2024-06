Mbappe không thể thi đấu với chiếc mặt nạ quốc kỳ Pháp

“Những thiết bị y tế hỗ trợ cầu thủ thi đấu trên sân chỉ được phép mang một màu duy nhất và không được có thông tin nhận dạng của đội bóng cũng như nhà sản xuất”, luật của UEFA quy định.

Điều này đồng nghĩa rằng chiếc mặt nạ được thiết kế theo 3 màu xanh lam, trắng, đỏ của lá cờ Pháp mà Mbappe mang trong buổi tập của “Les Bleus” hôm 20/6 bị cấm trong các trận đấu chính thức của UEFA.

Nếu ra sân trong trận gặp tuyển Hà Lan tại lượt trận thứ hai vòng bảng EURO 2024 lúc 2h rạng sáng 22/6 (giờ Hà Nội), chân sút 25 tuổi phải sử dụng một chiếc mặt nạ đơn sắc khác.

Những ngày qua, hình ảnh Mbappe trong chiếc mặt nạ in hình quốc kỳ Pháp gây bão trên mạng xã hội. Cựu tiền đạo Monaco phải sử dụng thiết bị y tế này nhằm bảo vệ vùng mũi, nơi anh dính chấn thương nặng trong chiến thắng 1-0 trước tuyển Áo trong ngày ra quân hôm 18/6.

Sau khi trải qua các cuộc kiểm tra chi tiết, các bác sĩ ở bệnh viện Dusseldorf xác định Mbappe không cần tiến hành phẫu thuật. Với việc cầu thủ này có thể tham dự trọn vẹn buổi tập của tuyển Pháp, HLV Didier Deschamps tự tin vào khả năng ra sân từ đầu của cậu học trò trước Hà Lan rạng sáng 22/6.

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ ESPN, Ban huấn luyện của “Les Bleus” hiện chưa muốn mạo hiểm với trường hợp của Mbappe. Do đó, chân sút 25 tuổi nhiều khả năng xuất phát trên băng ghế dự bị trước “Oranje”, và dự kiến trở lại đội hình chính trong màn chạm trán Ba Lan ở lượt trận cuối vòng bảng.

Mbappe có phong độ đỉnh cao tại World Cup với 12 bàn sau 14 trận. Tuy nhiên, anh vẫn chưa ghi được bàn nào trong sự nghiệp tại EURO sau 5 lần ra sân. Tại EURO 2020, Mbappe chỉ được chơi 4 trận, do Pháp dừng chân ngay từ vòng 16 đội trước Thụy Sĩ.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.