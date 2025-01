Mbappe bị la ó khi trở lại Pháp

Chuyến làm khách của Mbappe và đồng đội đến sân Stade du Roudourou của Brest trở thành ngày đáng quên. Mbappe chơi trọn vẹn cả trận nhưng không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào.

Cựu sao PSG cũng bỏ lỡ đến 6 cơ hội lập công cho Real Madrid. Jude Bellingham và Rodrygo (cú đúp) là những người lập công giúp "Los Blancos" thắng 3-0.

Trên khán đài, nhiều CĐV Brest la ó mỗi khi Mbappe chạm bóng. Tiền đạo người Pháp là cầu thủ duy nhất trên sân phải hứng chịu cảnh này. Đồng đội của Mbappe, Luka Modric, lại nhận sự tán thưởng trước khi rời sân.

Theo AS, trong ngày trở lại Pháp, những tuyển thủ quốc gia như Mbappe, Aurelien Tchouameni hay Ferland Mendy cũng bị đánh giá là có thái độ không tốt. Tại khách sạn nơi đóng quân của Real Madrid, khoảng một trăm fan trẻ tuổi tập trung chờ đợi để gặp gỡ thần tượng. Nhưng các tuyển thủ Pháp đều phớt lờ. Chỉ có David Alaba dành thời gian để ký tặng và chụp ảnh với CĐV.

Một cảnh sát địa phương tiết lộ với L'Equipe rằng dàn cầu thủ Real Madrid không có thái độ thân thiện và cũng không gửi lời chào nào đến nhóm CĐV.

Với Mbappe, AS nhận định danh tiếng và giá trị của tiền đạo giảm sút trong thời gian qua sau khi anh trải qua vụ kiện kéo dài với PSG. Bên cạnh đó, việc không góp mặt ở tuyển Pháp trong những trận đấu gần đây khiến vị thế Mbappe không còn như xưa.

Việc tịt ngòi trước Brest cũng khiến Mbappe đứt chuỗi 5 trận ghi bàn liên tiếp cho Real Madrid. Trước trận đấu vừa qua, cựu sao PSG ghi 8 bàn trong 5 trận gần nhất.

