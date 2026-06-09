Máy tính lượng tử có thể 'đe dọa' các nhà khoa học?

Không phải là máy móc sẽ thay thế các nhà hóa học, mà là các nhà hóa học biết dùng máy sẽ thay thế những người không biết dùng máy.

Ivan Ostojic, một đối tác tại công ty tư vấn McKinsey, nói, “Các công ty trong những ngành công nghiệp, nơi lượng tử có tiềm năng lớn nhất gây ra sự thay đổi toàn diện, nên tham gia vào lượng tử ngay từ bây giờ.” Các lĩnh vực như hoá học, y học, dầu khí, vận tải, logistics, ngân hàng, dược và an ninh mạng đã đến lúc chín muồi để có những thay đổi lớn.

Ông nói thêm, “Về nguyên tắc, lượng tử sẽ liên quan tới tất cả các giám đốc công nghệ thông tin (CIO) cũng như sẽ làm tăng tốc những giải pháp cho một phạm vi lớn các vấn đề. Những công ty này cần trở thành ông chủ của các tài lực lượng tử.”

Vern Brownell, cựu CEO của D-wave Systems, một công ty tính toán lượng tử của Canada, nhận xét, “Chúng tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng trong việc cung cấp các tài lực mà bạn không thể có được bằng cách tính toán cổ điển.”

Nhiều nhà khoa học tin rằng giờ đây chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới, với những chấn động không kém gì khi xuất hiện transistor và vi mạch. Các công ty không liên quan trực tiếp với sản xuất máy tính, như gã sản xuất ôtô khổng lồ Daimler, chủ nhân của Mercedes-Benz, cũng đã đầu tư vào công nghệ mới này, khi cảm thấy máy tính lượng tử có thể lát đường cho sự phát triển mới đối với nền công nghiệp riêng của họ.

Máy tính lượng tử ra đời làm thay đổi trật tự của mọi lĩnh vực. Ảnh: Physics World.

Julius Marcea, giám đốc điều hành của đối thủ cạnh tranh BMW, đã viết, “Chúng tôi rất hào hứng nghiên cứu tiềm năng biến đổi của tính toán lượng tử đối với nền công nghiệp ô tô và cam kết sẽ mở rộng những giới hạn của hiệu năng kỹ thuật.” Các công ty lớn khác, như Volkswagen và Airbus, đều thành lập các đơn vị tính toán lượng tử riêng của họ để khám phá cách mà công nghệ này có thể tạo cuộc cách mạng trong lĩnh vực kinh doanh của họ.

Các công ty dược cũng theo dõi sít sao sự phát triển của lĩnh vực này, khi nhận ra rằng máy tính lượng tử có thể mô phỏng các quá trình hoá học và sinh học phức tạp vốn vượt ra ngoài khả năng của máy tính digital. Các cơ sở khổng lồ dành cho việc thử nghiệm hàng triệu loại thuốc, một ngày nào đó, có thể bị thay thế bởi các “phòng thí nghiệm ảo” trong không gian mạng.

Một số người sợ rằng, một ngày nào đó, nó có thể thay thế cả các nhà hoá học. Nhưng Derek Lowe, người điều hành một blog về phát minh thuốc, nói rằng, “Không phải là máy móc sẽ thay thế các nhà hoá học, mà là các nhà hoá học biết dùng máy sẽ thay thế những người không biết dùng máy.”

Ngay cả máy gia tốc Hạt Lớn hay Máy va chạm Lớn (Large Hadron Collider) ở ngoại ô Geneva, Thuỵ Sĩ, cỗ máy khoa học lớn nhất thế giới, cho các proton va đập với nhau tới năng lượng 14 ngàn tỷ electron-volt để tái tạo những điều kiện thuở ban đầu của vũ trụ, giờ đây đã phải sử dụng máy tính lượng tử giúp sàng lọc hàng núi dữ liệu. Trong một giây, chúng có thể phân tích một ngàn tỷ byte nảy sinh từ một tỷ va chạm của các hạt. Có thể, một ngày nào đó, các máy tính lượng tử sẽ phát lộ những bí mật của Sáng chế.