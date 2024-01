Máy bay của đội tuyển Gambia gặp sự cố, nhiều cầu thủ ngất xỉu

Cầu thủ của tuyển Gambia có trải nghiệm kinh hoàng khi đến Bờ Biển Ngà dự cúp vô địch châu Phi 2024.

Cầu thủ Gambia bị "nhét" lên một máy bay quá nhỏ dẫn đến thiếu oxy.

Theo Centre Goals, máy bay chở tuyển Gambia đến dự cúp châu Phi (CAN 2024) phải quay trở lại do gặp sự cố nghiêm trọng. Cụ thể, thầy trò HLV Tom Saintfiet bị khó thở. Thậm chí, nhiều cầu thủ ngất xỉu do thiếu oxy.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là kích cỡ của máy bay quá nhỏ, không đủ không gian cho hàng chục thành viên của đội tuyển quốc gia Tây Phi.

Dù trở về an toàn, nhiều cầu thủ của Gambia vẫn bị sốc sau trải nghiệm kinh hoàng ở độ cao hàng nghìn mét. "Có ít nhất 2 cầu thủ không dám trở lại máy bay, dù họ được bố trí một chiếc khác lớn hơn", Centre Goals tiết lộ.

Tại CAN 2024, Gambia nằm ở bảng C cùng sự góp mặt của Cameroon, Guinee và nhà đương kim vô địch Senegal. Hai tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out được dự đoán thuộc về Cameroon của Andre Onana và Senegal của Sadio Mane.

Gambia có cơ hội đi tiếp nhưng nhiều khả năng sẽ phải theo đường vòng, đó là suất dành cho một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt.

CAN 2024 chưa khởi tranh nhưng gây ra nhiều vụ bê bối. Cách đây ít ngày, Bờ Biển Ngà, chủ nhà của giải đấu gây phẫn nộ khi bố trí cho đối thủ đá giao hữu, tuyển Sierra Leone tập trên mặt sân đất ở gần công trường tại thành phố Abobo.

Trước đó, chủ nhà tuyên bố đầu tư hơn 1 tỷ USD để xây mới hơn 4 sân vận động và cải tạo 2 sân có sẵn ở Trung tâm kinh tế Abidjan và Thủ đô Yamoussoukro. Ngoài ra, đường cao tốc, khách sạn phục vụ cầu thủ, người hâm mộ cũng nằm trong các hạng mục được nâng cấp.