Mâu thuẫn với ‘đàn chị’, hai nữ sinh bị bắt quỳ gối và tát vào mặt

Khởi tố đối tượng bắn súng vào tiệm Spa ở Long An

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Hà Dương Nhựt Kha vì hành vi gây rối trật tự công cộng.