Mâu thuẫn khi hát karaoke, nam thanh niên tát bạn gây thương tích 60%

Trong lúc hát karaoke, Nguyễn Công Trung xảy ra mâu thuẫn, xích mích với bạn cùng phòng, nên đã tát nạn nhân ngã ngửa, tổn thương 60%.

Ngày 13/6, VKSND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) hoàn tất thủ tục khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Trung (SN 1999, trú tại tổ dân phố Nam Mỹ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 BLHS.

Trung là kẻ đã hành hung khiến anh Nguyễn Thế Luân (SN 2001, trú thôn Thuận Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 28/3, Nguyễn Công Trung cùng anh Nguyễn Thế Luân và một số người bạn đến quán karaoke Miền Quê (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) để hát.

Nguyễn Công Trung bị khởi tố vì tát bạn dẫn đến thương tích 60%. Ảnh: VKSND Hà Tĩnh.

Tại phòng karaoke, Nguyễn Công Trung xảy ra mâu thuẫn, xích mích với anh Luân. Trung tát anh Luân ngã ngửa ra sau, đập đầu xuống đường bê tông, phải đi cấp cứu, điều trị.

Giám định thương tích, ngành chức năng xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Thế Luân là 60%.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Công Trung là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp nghiêm trọng và làm ảnh hướng đến an ninh trật tự trên địa bàn, nên Liên ngành Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát - Tòa án huyện Can Lộc đã thống nhất lựa chọn, xác định vụ án trên để giải quyết theo thủ tục án trọng điểm.

Hiện cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Công Trung theo quy định.