Mẫu điện thoại chưa ra mắt hấp dẫn hơn Galaxy S25 Ultra ở một điểm

Dù không có lợi thế về phần cứng, mẫu điện thoại Galaxy S25 FE ra mắt cuối năm nay sẽ có ưu thế về phần mềm.

Galaxy S25 FE sẽ được xuất xưởng với phần mềm vượt trội hơn. Ảnh: Joe Maring.

Trong 5 tháng đầu năm, Samsung đã ra mắt 4 mẫu Galaxy S25, nhưng đó vẫn còn chưa hết. Nửa cuối năm nay, hãng sẽ tiếp tục ra mắt mẫu thứ 5 mang tên Galaxy S25 FE. Đây là mẫu dự kiến có giá phải chăng nhất, nhưng lại vượt trội hơn các sản phẩm cùng dòng ở khía cạnh phần mềm.

Galaxy S25 FE sẽ được ra mắt với phiên bản Android và One UI mới hơn so với các mẫu S25 còn lại. Trước đó, Galaxy S21 FE năm 2022 cũng được cài sẵn Android 12 thay vì Android 11. Phần mềm cài đặt mới giúp điện thoại đủ điều kiện nhận bản cập nhật Android 16 và One UI 8, trong khi các mẫu S21 khác không có được.

Điều này xảy ra vì Galaxy S21 FE lên kệ trễ hơn một năm sau S21, S21+ và S21 Ultra. Theo Sammobile, Galaxy S25 FE có được phần mềm mới nhờ vào tiến độ phát triển và phát hành One UI 8 (Android 16) nhanh hơn thường lệ.

Android 16 (phiên bản nền tảng của One UI 8) bước vào giai đoạn Beta từ tháng 5, sớm hơn khoảng 1 tháng so với lịch trình Android 14 năm ngoái. Không chỉ Galaxy S25 FE, tất cả thiết bị cao cấp Samsung ra mắt trong nửa cuối năm 2025, bao gồm Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7, sẽ đều được cài sẵn One UI 8 ngay từ khi xuất xưởng.

Ngoài ra, vì Samsung cam kết cung cấp các bản nâng cấp hệ điều hành lớn cho các flagship mới, Galaxy S25 FE sẽ đủ điều kiện nhận thêm một bản cập nhật nữa. Cụ thể, điện thoại sẽ được cập nhật đến Android 23, trong khi các mẫu S25, S25+, S25 Ultra và S25 Edge sẽ dừng lại ở Android 22.

Lợi thế này phần nào bù đắp cho việc Galaxy S25 FE có thể sẽ không sở hữu nhiều nâng cấp lớn về phần cứng. Các kết quả bị rò rỉ đã xác nhận mẫu FE sẽ sử dụng chip Exynos 2400 từng có trên dòng Galaxy S24, thay vì Exynos 2500 của Galaxy Z Flip 7 hay Snapdragon 8 Elite được trang bị cho các mẫu còn lại trong dòng S25.

Tuy nhiên, xét về mặt hỗ trợ phần mềm, Galaxy S25 FE lại vượt trội so với các “anh em" cùng dòng. Đối với một thiết bị sử dụng lâu dài, đó có thể là yếu tố then chốt khiến nhiều người dùng cân nhắc lựa chọn mẫu điện thoại cao cấp này vào cuối năm nay.

Galaxy S25 FE được kỳ vọng sẽ có thiết kế mỏng hơn so với các phiên bản trước, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu năng và thời lượng pin. Người dùng muốn trải nghiệm dòng Samsung cao cấp với mức giá hợp lý có thể cân nhắc.