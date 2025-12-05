Cuối mỗi năm, Viện Màu Pantone đều chọn ra một gam màu đại diện cho năm mới. Nhận định về màu sắc đại diện cho xu hướng của năm 2026, Pantone lựa chọn sắc trắng “Cloud Dancer”.

Sắc trắng “Cloud Dancer” là màu của năm 2026. Ảnh: Pantone.

Pantone được xem là đơn vị hàng đầu thế giới trong đánh giá màu sắc, dự báo xu hướng và tư vấn thương hiệu. Với màu của năm 2026, Pantone mô tả sắc “Cloud Dancer” (tạm dịch: vũ công trên mây) là gam trắng nhẹ, cân bằng, mang lại cảm giác bình yên.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng chi phối đời sống, sắc trắng “Cloud Dancer” đại diện cho “tác động xoa dịu trong đời sống xã hội có nhiều biến động hỗn loạn, nhắc chúng ta tìm lại giá trị của sự suy xét chậm rãi và sự chiêm nghiệm tĩnh lặng”, bà Leatrice Eiseman, Giám đốc điều hành Viện Màu Pantone, chia sẻ.

Gam màu này còn gắn với ý nghĩa về “những khởi đầu mới” và thể hiện “mong muốn làm mới bản thân”.

Sắc trắng “Cloud Dancer” có sự cân bằng giữa màu lạnh và màu nóng, đây là cảm xúc mà Pantone muốn truyền tải. Bà Pressman cho rằng nếu Pantone lựa chọn một sắc trắng quá sáng và lạnh, màu sắc đó sẽ làm mất cảm giác tự nhiên và sự chân thực, thậm chí gợi đến sự vô trùng và cảm giác cô lập.

Trong thời trang, các tông trắng rất phổ biến. Tuy nhiên, sắc trắng “Cloud Dancer” đại diện cho phong cách bồng bềnh, chất liệu tự nhiên như lông vũ.

Trong thiết kế nội thất, bà Leatrice Eiseman mô tả sắc “Cloud Dancer” đưa lại cảm giác sáng sủa nhưng không lạnh lẽo, có cấu trúc nhưng không cứng nhắc, phù hợp khi đem kết hợp với vật liệu tự nhiên như gỗ và đá.

Trong quá trình nghiên cứu màu sắc của năm, mọi yếu tố trong đời sống văn hóa đại chúng đều được đội ngũ của Pantone nhìn qua lăng kính màu sắc. Từ năm 1999, chương trình lựa chọn màu sắc của năm đã được Pantone triển khai để khái quát những gì đang diễn ra trong đời sống văn hóa toàn cầu thông qua ngôn ngữ màu sắc.

Để đưa ra lựa chọn cuối cùng, nhóm chuyên gia phải phân tích hàng loạt yếu tố văn hóa, chính trị, phong cách sống để xác định nhóm màu phù hợp. Sau đó, nhóm chuyên gia thu hẹp dần đến một sắc thái cụ thể, đồng thời xem xét kỹ tên gọi của màu.

“Tên màu rất quan trọng, phải làm sao để chỉ cần nghe tên, công chúng đã hình dung ra một hình ảnh”, bà Laurie Pressman, Phó chủ tịch Viện Màu Pantone, cho hay.

Pantone từng chọn “Mocha Mousse” làm màu của năm 2025, đó là sắc nâu dịu “mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu”. Trước đó, Pantone lựa chọn màu của năm 2024 là tông cam đào “Peach Fuzz” gợi sự bình yên và mềm mại.