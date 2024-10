Mẫu Apple Watch có thay đổi lớn nhất năm nay

Màn hình cũng là điểm được nâng cấp mạnh trên Watch Series 10. Mẫu Watch mới nhất thậm chí có diện tích hiển thị lớn hơn 3% so với Watch Ultra (bên phải), dù kích thước vỏ là 46 mm so với 49 mm của mẫu Ultra. Đặt cạnh nhau, cũng có thể thấy rõ Watch thường giờ mỏng, nhỏ gọn hơn và bớt hầm hố hơn hẳn so với Ultra.