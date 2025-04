Matic vạch trần sự thật ở MU

Từng có thời gian khoác áo Chelsea và MU, Matic quá hiểu cách thức vận hành, triết lý của hai CLB. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với The Athletic, Matic chia sẻ sự khác biệt rõ rệt giữa thời gian anh thi đấu tại Chelsea và Manchester United.

Tiền vệ người Serbia khẳng định rằng ở Chelsea, chiến thắng và giành danh hiệu luôn là mục tiêu hàng đầu của cả câu lạc bộ, trong khi tại Man United, anh cảm thấy rằng yếu tố thương mại chiếm ưu thế hơn kết quả thể thao.

"Điều khác biệt mà tôi cảm nhận rõ rệt sau khi rời Chelsea là tại Chelsea, mọi thứ đều xoay quanh chiến thắng và giành các danh hiệu. Tinh thần đó được thể hiện rõ rệt trong toàn bộ câu lạc bộ, từ các cầu thủ đến cả người cắt cỏ. Tất cả đều hiểu rằng chiến thắng là mục tiêu duy nhất", Matic chia sẻ. "Tại Chelsea, Chủ tịch Roman Abramovich luôn chỉ quan tâm đến kết quả. Còn ở Manchester United, tôi cảm thấy rằng mọi thứ chuyển hướng sang yếu tố thương mại. Sau vài tháng tại đây, tôi bắt đầu nhận thấy điều đó".

Matic cũng không ngần ngại chỉ trích sự khác biệt trong mức độ chú trọng đến công việc thương mại giữa MU và Chelsea.

"Tại Chelsea, tôi tham gia vào khoảng hai công việc thương mại, nhưng ở Manchester United, số lượng công việc như vậy lại gấp nhiều lần", anh nói thêm. “Tôi hiểu rằng câu lạc bộ cần phải đảm bảo tài chính, nhưng tôi không cảm thấy rằng việc giành chiến thắng là ưu tiên số một như ở Chelsea”.

Trong suốt năm mùa giải của Matic tại Manchester United, đội bóng chỉ có một lần kết thúc ở vị trí thứ hai tại Premier League (mùa giải 2020/21), cùng hai lần đứng thứ ba và hai lần đứng thứ sáu. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" chưa bao giờ tiến xa hơn vòng tứ kết Champions League trong suốt giai đoạn này.

Mặc dù Matic là một cầu thủ ổn định và đáng tin cậy, anh không thể tìm thấy thành công lớn tại Old Trafford, một phần vì tình hình không mấy sáng sủa của câu lạc bộ trong giai đoạn ấy.

Điều đáng chú ý là thời gian của Matic trùng với giai đoạn điều hành của CEO Ed Woodward, người chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ về việc ưu tiên lợi ích thương mại thay vì tập trung vào thành công trên sân cỏ. Cũng trong thời gian này, Man United bị chỉ trích mạnh mẽ vì sự xuất hiện của dự án Super League, một sáng kiến đầy tranh cãi mà Woodward là một trong những người đứng đầu.

Matic cũng thừa nhận rằng dù anh đến Manchester United với khát khao giành danh hiệu, theo thời gian, bản thân bắt đầu cảm nhận rằng chiến thắng không phải là ưu tiên.

"Khi đến Man United, tôi mang trong mình sự giận dữ và khát khao chiến thắng giống như ở Chelsea, nhưng dần dần tôi cảm nhận rằng danh hiệu không phải là ưu tiên của câu lạc bộ", Matic chia sẻ. "Có thể tôi sai, nhưng đó là cảm giác thật sự của tôi".

Hiện tại, Matic có một mùa giải thành công với Lyon, ra sân 31 lần cho đội bóng Pháp mùa này và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu với Manchester United tại tứ kết Europa League. Trận lượt đi sẽ diễn ra tại Parc Olympique Lyonnais, trước khi trận lượt về diễn ra tại Old Trafford vào tuần sau.

Đây hứa hẹn là một cuộc đối đầu đầy cảm xúc đối với Matic, khi anh có dịp đối đầu với đội bóng cũ mà anh đã cống hiến suốt 5 năm qua.

