Matheus Cunha thắp lửa tham vọng MU

Trận hòa không bàn thắng trước Leeds ở Thụy Điển hôm 19/7 có lẽ không đủ để người hâm mộ Manchester United ăn mừng, nhưng với màn ra mắt của Matheus Cunha, cảm giác chờ đợi một sự bùng nổ bắt đầu nhen nhóm. Sân Strawberry Arena với 50.000 khán giả như khoác lên màu đỏ quen thuộc của Old Trafford, và tất cả như chỉ đợi một cái tên: Cunha.

Ngay khi Manchester United công bố bản hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng từ Wolves, không ít người đã tự hỏi: Cunha có gì đặc biệt để trở thành nhân vật trung tâm của dự án Ruben Amorim? Trận giao hữu đầu tiên phần nào trả lời câu hỏi đó.

Cunha được xếp đá trong vai trò số 10 lệch trái - một vị trí đòi hỏi sự linh hoạt giữa sáng tạo và kết nối. Ngay từ những phút đầu, dù vẫn có chút lúng túng về vị trí, Cunha nhanh chóng cho thấy tư duy chơi bóng sắc bén, liên tục trao đổi với đồng đội để điều chỉnh đội hình.

Điều thú vị là không chỉ nhận chỉ đạo từ Toby Collyer - cầu thủ trẻ mới được đôn lên đội một, Cunha cũng chủ động ra dấu cho Diego Leon bám sát biên trái khi triển khai bóng. Anh không chỉ là một mũi nhọn đơn thuần mà còn đóng vai trò kết nối, dẫn dắt lối chơi tấn công.

Hiệp một của trận đấu chứng kiến Cunha là cầu thủ tấn công đáng xem nhất. Những pha đảo chân, xử lý trong phạm vi hẹp và khả năng kiếm về các tình huống cố định gần khung thành đối phương là minh chứng cho phẩm chất kỹ thuật của anh.

Một tình huống bị phạm lỗi sát vòng cấm của Leeds khiến khán giả trầm trồ - không chỉ vì đó là pha bóng hứa hẹn, mà còn bởi sự lì lợm và tinh thần không ngại va chạm của tân binh người Brazil.

Mùa trước, trong một Wolves thiếu sức sáng tạo, Cunha vẫn kịp ghi 17 bàn. Điều đó cho thấy khi được đặt trong một hệ thống giàu tính tổ chức hơn, cùng những vệ tinh như Bruno Fernandes hay Bryan Mbeumo (người sắp hội quân tại tour Mỹ), tiềm năng của anh có thể được khai thác tối đa.

Cunha không phải mẫu cầu thủ chơi quá rườm rà, nhưng mỗi lần anh chạm bóng, khán giả đều cảm nhận được khả năng tạo ra sự khác biệt.

Trận đấu với Leeds cũng cho thấy Manchester United vẫn đang ở giai đoạn “lắp ghép” đội hình. Wilfried Gnonto bên phía Leeds liên tục khai thác cánh trái nơi Diego Leon trấn giữ, trong khi hàng tiền vệ với Casemiro thiếu sức bật. Cầu thủ người Brazil đã bước qua tuổi 33 và không còn đủ tốc độ cho những trận đấu cường độ cao. Bù lại, Noussair Mazraoui lại là điểm sáng khi thể hiện phong độ và thể lực ấn tượng, giúp Manchester United phòng ngự vững chắc trong hiệp một.

Amorim - HLV được kỳ vọng sẽ mang luồng gió mới - cũng không ngần ngại chỉ đạo trực tiếp các cầu thủ chủ chốt như Fernandes, Amad và Cunha ngay trong giờ nghỉ uống nước. Điều này cho thấy ông muốn đội bóng vận hành nhanh, dứt khoát hơn, thay vì lối chơi rời rạc như ở mùa trước.

Mọi trận giao hữu đầu mùa đều giống một bài tập nặng tính thử nghiệm. Nhưng giữa khung cảnh có phần nhạt nhòa đó, Cunha là điểm sáng hiếm hoi.

Anh có sự nhiệt huyết, kỹ thuật và khả năng bứt phá - những yếu tố mà hàng công “Quỷ đỏ” đã thiếu từ lâu. Sự kết hợp tiềm năng giữa Cunha và Bryan Mbeumo hứa hẹn mang lại một diện mạo tấn công mới, nhất là khi Rasmus Hojlund cũng đang khao khát lấy lại phong độ sau mùa giải thất vọng.

Khi hiệp hai bắt đầu, Amorim thay toàn bộ đội hình, trao cơ hội cho những cái tên trẻ như Bendito Mantato và Kobbie Mainoo. Tuy nhiên, không ai trong số họ để lại ấn tượng đậm nét như Cunha. Tom Heaton - người vào sân trong hiệp hai - có hai pha cứu thua quan trọng, nhưng đó là khoảnh khắc phòng ngự. Còn với hàng công, tất cả sự kỳ vọng đều hướng về tân binh 62,5 triệu bảng.

Manchester United của Amorim có thể chưa vận hành trơn tru, nhưng sự xuất hiện của Cunha giống như lời tuyên bố: đội bóng này sẽ thay đổi. Anh mang đến sự mới mẻ không chỉ ở khía cạnh kỹ thuật mà còn ở thái độ thi đấu. Khán giả đến sân hôm nay không phải để xem một trận hòa vô thưởng vô phạt, mà để nhìn thấy tương lai của “Quỷ đỏ” - và họ đã thấy phần nào điều đó ở Cunha.

Matheus Cunha không chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng đắt giá, mà còn là hình ảnh của một khởi đầu mới. Anh giống như người mở cánh cửa hy vọng, nơi người hâm mộ tin rằng sự u ám sau mùa 2024/25 sẽ nhường chỗ cho một tập thể khao khát và bùng nổ.

Trong khi nhiều ngôi sao khác của “Quỷ đỏ” vẫn loay hoay tìm lại phong độ, Cunha bước ra sân với tinh thần của kẻ muốn chứng minh: Old Trafford xứng đáng là nơi anh viết nên tên tuổi. Và nếu tiếp tục chơi với sự tự tin và quyết liệt như những gì đã thể hiện, Cunha hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới cho tham vọng tái sinh của Manchester United.

