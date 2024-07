Mật vụ Mỹ có giám đốc mới

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas đã thông báo việc bổ nhiệm ông Ronald Rowe, đồng thời nêu bật những đóng góp của ông trong 24 năm làm việc tại Cơ quan Mật vụ.

Ông Ronald Rowe được bổ nhiệm làm quyền giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ. Ảnh: Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Phó giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Ronald L. Rowe, Jr., ngày 23/7 đã được bổ nhiệm làm quyền giám đốc cơ quan này, thay thế bà Kimberly Cheatle vừa từ chức vì những chỉ trích lan rộng sau vụ vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt, theo Newsweek.

Trong một tuyên bố được Bloomberg đưa tin đầu tiên hôm 23/7, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas đã thông báo việc bổ nhiệm ông Rowe, đồng thời nêu bật những đóng góp của ông trong 24 năm làm việc tại Cơ quan Mật vụ.

Bộ trưởng Mayorkas đề cao việc ông Rowe sẵn sàng lãnh đạo Cơ quan Mật vụ vào thời điểm thử thách này.

“Tôi đánh giá cao sự sẵn lòng của ông ấy trong việc lãnh đạo Cơ quan Mật vụ vào thời điểm cực kỳ khó khăn này, khi cơ quan này nỗ lực tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra vào ngày 13/7 và hợp tác với các cuộc điều tra đang diễn ra cũng như sự giám sát của Quốc hội”, ông Mayorkas nhấn mạnh.

Việc bổ nhiệm diễn ra chỉ vài giờ sau khi bà Kimberly Cheatle từ chức Giám đốc Cơ quan Mật vụ.

Một ngày trước đó, bà Cheatle thừa nhận Cơ quan Mật vụ đã thất bại khi không ngăn chăn được vụ ám sát hụt ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Điều trần trước Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ, bà Cheatle thừa nhận vụ việc trên "là thất bại đáng kể nhất" trong hoạt động của Cơ quan Mật vụ trong nhiều thập kỷ qua.

Bà Kimberly Cheatle đã từ chức Giám đốc Cơ quan Mật vụ. Ảnh: New York Times.

Tổng thống Joe Biden có trách nhiệm chọn người lãnh đạo Cơ quan Mật vụ tiếp theo và ông dự định sớm đưa ra lựa chọn của mình, nhã lãnh đạo Mỹ khẳng định trong một tuyên bố, theo Newsweek.

"Cuộc đánh giá độc lập nhằm tìm hiểu sâu hơn về những gì đã xảy ra vào ngày 13/7 vẫn tiếp tục và tôi mong muốn được đánh giá kết luận của nó. Tất cả chúng ta đều biết những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Khi chúng ta tiến về phía trước, tôi chúc bà Kim mọi điều tốt đẹp nhất, và tôi sẽ lên kế hoạch sớm bổ nhiệm một giám đốc mới”, ông Biden viết.

Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về thời gian cụ thể hoặc ai đang được cân nhắc cho vị trí này.

Ronald Rowe là ai?

Ông Rowe được bổ nhiệm vào vị trí Phó giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ vào tháng 4/2023, theo tiểu sử chính thức của ông. Trong vai trò đó, ông "có quyền giám sát trực tiếp các hoạt động điều tra và bảo vệ hàng ngày của cơ quan", hướng dẫn chính sách của cơ quan và giới thiệu các công nghệ mới để "tăng cường các biện pháp đối phó bảo vệ của cơ quan", theo tiểu sử của ông.

Ông gia nhập Cơ quan Mật vụ lần đầu tiên vào năm 1999, làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong tổ chức.

Trước khi được bổ nhiệm làm phó giám đốc, ông từng là trợ lý giám đốc cho Văn phòng các vấn đề liên chính phủ và lập pháp, nơi ông lãnh đạo cơ quan này tham gia với Quốc hội, Bộ An ninh Nội địa và các lĩnh vực khác của chính phủ.

"Trong suốt 24 năm làm việc tại Cơ quan Mật vụ Mỹ, ông Rowe cũng đã điều phối các hoạt động an ninh lớn, cộng tác với các cơ quan chính phủ và thực thi pháp luật khác. Ông đã quản lý một Sự kiện An ninh Đặc biệt Quốc gia (NSSE) và giám sát các hoạt động của 7.000 nhân viên trên khắp các khu vực pháp lý liên bang, tiểu bang và địa phương (2016)", theo tiểu sử của ông.

"Về mặt an ninh mạng, ông Rowe được giao trọng trách tham gia hoạt động chung với Hội đồng Tình báo Quốc gia (2013), nơi ông dẫn đầu việc phát triển nhiều sản phẩm phân tích. Những sản phẩm này sau đó được coi là một trong những đánh giá có thẩm quyền nhất của Cộng đồng Tình báo Mỹ về những thách thức và mối đe dọa an ninh quốc gia mà Mỹ phải đối mặt".

Ông Rowe làm cố vấn an ninh quốc gia và thực thi pháp luật cho Hội đồng An ninh Quốc gia vào năm 2011, nghiên cứu chiến lược chống gián điệp kinh tế do nhà nước bảo trợ, cũng như hành vi trộm cắp bí mật thương mại của Mỹ.

Ông làm việc tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ từ năm 2008 đến năm 2011 và làm việc trong Ban Bảo vệ Tổng thống từ năm 2004 đến năm 2008.

NBC News đưa tin sau vụ ông Trump bị ám sát hồi hụt đầu tháng này, ông Rowe đã tham gia thông báo cho các nhà lập pháp về tình hình.