Masterise Homes liên tiếp bàn giao các dự án đẳng cấp

Masterise Homes là chủ đầu tư hiếm hoi có nhiều dự án liên tiếp về đích năm nay. Dự kiến trước Tết Nguyên đán 2024, doanh nghiệp bàn giao thêm nhiều dự án trọng điểm ở TP.HCM.

Cách đây vài ngày, hàng trăm cư dân đã chính thức nhận bàn giao căn hộ LUMIÈRE riverside ở TP Thủ Đức, TP.HCM. Tọa lạc tại vị trí “kim cương” hiếm hoi của khu vực Thảo Điền, dự án cung cấp hơn 1.030 căn hộ dễ dàng kết nối vào trung tâm với chất lượng sống tiện nghi, xanh mát.

Hơn 1.000 căn hộ tại LUMIÈRE riverside vừa được bàn giao, bổ sung nguồn cung lớn cho thị trường trong giai đoạn được đánh giá “nhiều thách thức”. Ảnh: Masterise Homes.

Đáng chú ý, sự kiện diễn ra chỉ hơn một tháng sau buổi lễ bàn giao tòa căn hộ hàng hiệu Marriott thuộc dự án Grand Marina Saigon (quận 1, TP.HCM). Đó là minh chứng cho năng lực vượt trội của chủ đầu tư Masterise Homes, đồng thời khuấy động thị trường bất động sản sau thời gian dài trầm lắng.

Bất động sản thiếu nguồn cung phục vụ nhu cầu ở thực và đầu tư

Thực tế, từ đầu năm ngoái đến nay, cụm từ “khan hiếm nguồn cung” thường xuyên xuất hiện trong các báo cáo và thống kê về thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng cho biết trong năm ngoái, số dự án bất động sản mới được cấp phép giảm mạnh so với năm 2021, khiến nguồn cung bất động sản, đặc biệt là nguồn cung căn hộ, tiếp tục hạn chế trong năm nay.

Trong quý III gần nhất, có 863 dự án được ghi nhận đang triển khai xây dựng. Con số này tăng hơn 120% so với quý I nhưng vẫn giảm gần 90% so với quý II. Đáng nói, cả nước chỉ có 15 dự án được cấp phép mới, với 3.028 căn hộ, giảm hơn 88% so với quý đầu năm. Số dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai chỉ đạt 47, tương ứng khoảng 8.208 căn, tiếp tục giảm hơn 90% và 92% so với quý I và quý II.

Với tốc độ tăng dân số và nhu cầu nhà ở hiện tại, mỗi năm cả nước cần tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị. Ảnh: LUMIÈRE riverside.

Theo cơ quan quản lý, với tốc độ tăng dân số và nhu cầu nhà ở hiện tại, mỗi năm cả nước cần tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị. Song, triển vọng tăng trưởng nguồn cung sẽ khó bắt kịp, khiến cả nước thiếu hụt khoảng 300.000 đơn vị nhà ở mỗi năm.

Với giới đầu tư, việc nguồn cung nhỏ giọt cũng cản trở kế hoạch tăng danh mục tài sản. Đặc biệt, căn hộ để ở, cho thuê và các loại hình căn thương mại dịch vụ, nhà phố thương mại trong thời gian qua vốn mang lại tỷ suất đầu tư tốt so với các kênh khác trên thị trường.

Masterise Homes liên tục bổ sung nguồn cung chất lượng cho thị trường

Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều thách thức, chỉ những dự án có pháp lý an toàn và tiến độ xây dựng đảm bảo, từ những chủ đầu tư uy tín và có nguồn lực mạnh mẽ mới có thể ra mắt. Nhưng cũng nhờ vậy, số ít dự án này đều được thị trường đón nhận tích cực.

Trong đó, nổi bật là chủ đầu tư Masterise Homes với 4 dự án lần lượt bàn giao chỉ trong vòng vài tháng cuối năm.

Ở thị trường Hà Nội, khách hàng đã nhận bàn giao dự án Masteri Waterfront tại Ocean City (Gia Lâm, Hà Nội) từ giữa tháng 7. Trong khi đó, dự án Masteri West Heights ở đại đô thị Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cán đích tháng 11. Hàng trăm cư dân đầu tiên đều bày tỏ sự hài lòng với chất lượng bàn giao của chủ đầu tư, cùng với hệ sinh thái tiện ích đa dạng bên trong khuôn viên dự án.

Cuộc sống mới tiện nghi và đầy ắp những điều thú vị bởi hệ tiện ích đa dạng từ bên trong đến bên ngoài tòa nhà Masteri West Heights đã hoàn thiện.

Những dự án này đều được quản lý và vận hành bởi Masterise Property Management - một thành viên của Masterise Group, đem đến cho cư dân những dịch vụ chuyên nghiệp với tính cá nhân hóa cao, theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đây cũng là đội ngũ quản lý các căn hộ LUMIÈRE riverside ở TP.HCM vừa đi vào hoạt động. Chia sẻ trong buổi lễ bàn giao, ông Julian Wyatt - Giám đốc Điều hành Masterise Property Management - cho biết: “Chúng tôi luôn mong muốn mang đến giá trị đẳng cấp, khác biệt, bên cạnh chất lượng vượt trội. Các dự án của Masterise Homes kỳ vọng có thể góp phần kiến tạo chuẩn mực chất lượng và phong cách sống hoàn toàn mới cho thị trường bất động sản Việt Nam”.

Masterise Property Management mang đến dịch vụ tiền sảnh chuyên nghiệp và đội ngũ kỹ thuật tận tâm, cùng nhiều dịch vụ toàn diện khác cho cư dân.

Theo thông tin từ nhiều cư dân và đại lý bất động sản, Masterise Homes cũng vừa gửi thông báo nhận bàn giao tới các chủ nhân căn hộ Masteri Centre Point. Dự kiến, thời gian bàn giao trong tháng 12/2023.

Bên cạnh những dự án này, khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon tọa lạc trên khu đất đắc địa bậc nhất quận 1, TP.HCM đã thực sự nâng tầm chuẩn mực sống của cư dân thành phố. Cuối tháng 11, những cư dân đầu tiên của tòa căn hộ Lake đã chính thức bước vào tổ ấm mới và trải nghiệm những dịch vụ đạt chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế từ thương hiệu Mariott.

Các cư dân tinh hoa đầu tiên của căn hộ hàng hiệu Marriott hài lòng với chất lượng dự án, dịch vụ và tiện ích mang đến bởi Masterise Homes và Marriott International.

Dự kiến từ nay đến trước dịp Tết Nguyên đán 2024, Masterise Homes tiếp tục bàn giao nhiều dự án trọng điểm khác ở TP.HCM, qua đó bổ sung cho thị trường hàng nghìn căn hộ chất lượng và đẳng cấp. Những động thái tích cực từ các chủ đầu tư có nguồn lực mạnh mẽ như Masterise Homes chắc chắn sẽ là động lực để thúc đẩy thị trường bất động sản phục hồi và bứt phá trở lại trong năm 2024.