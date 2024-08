Masan Group vào top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2024

Tại lễ công bố “Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2024”, Masan được xướng tên ở nhiều hạng mục giải thưởng.

Theo đó, Masan là đơn vị dẫn đầu khối doanh nghiệp niêm yết, đạt 3 hạng mục tiêu biểu ứng với 3 trụ cột ESG: E - Quản lý tài nguyên bền vững; S - Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững; G - Quản trị doanh nghiệp xuất sắc. Tập đoàn kiên định với mục tiêu dẫn đầu trên nền tảng kinh doanh bền vững, đổi mới sáng tạo, trở thành niềm tự hào của Việt Nam với sự tin yêu của người tiêu dùng.

Tầm nhìn chiến lược về ESG

Khái niệm ESG đang được quan tâm rộng rãi tại Việt Nam, nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc thúc đẩy thực hành các thông lệ liên quan. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Masan hưởng ứng và đồng hành cùng các cam kết quốc gia về mục tiêu ESG. Tập đoàn đưa ESG vào chiến lược kinh doanh và chương trình hành động một cách nhất quán.

Bằng cách triển khai các trụ cột của khung ESG, Masan cam kết trở thành doanh nghiệp có trách nhiệm, tạo ra giá trị cho khách hàng và các bên liên quan xuyên suốt chuỗi giá trị. Để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp nỗ lực thúc đẩy đổi mới để tăng trưởng bền vững, quan tâm đến môi trường và cộng đồng, xứng đáng với sự tin yêu của khách hàng và nhân viên.

Những giá trị này phù hợp “Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc” (UN SDG) và phản ánh mức độ tuân thủ “Tiêu chuẩn hoạt động về môi trường và xã hội” của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Khung ESG của Masan Group, với chủ đề và mục tiêu trọng yếu. Ảnh cắt từ báo cáo của Masan Group.

Từ cam kết đến thực tiễn

Thực hiện cam kết xanh, Masan đầu tư bài bản vào hệ thống xử lý nước thải, áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt để giám sát ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đến môi trường xung quanh. Điển hình, Masan Consumer đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải do đối tác Hà Lan thiết kế tại các nhà máy ở Bình Dương, Hải Dương và Nghệ An. Trang trại chăn nuôi heo kỹ thuật cao của Masan MEATLife tại Nghệ An cũng được đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại. Tại tổ hợp chế biến thịt MEATDeli ở Hà Nam và Long An, nước thải sinh hoạt và nước thải từ quá trình sản xuất được thu gom để xử lý, tạo thành nước thải loại A.

Tất cả nước thải từ các nhà máy của Masan tại các tỉnh đều đạt tiêu chuẩn loại A.

Nỗ lực hướng đến mục tiêu khử carbon vào năm 2030, Masan tập trung sử dụng nguồn nhiên liệu tái tạo để cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động. Hiện tại, hơn 50% tổng năng lượng tiêu thụ của Masan và cơ sở của các công ty con là nguồn tái tạo như sinh khối và nhiên liệu sinh học. Trong năm 2023, Masan MEATLife chuyển đổi thành công 1 trong 4 nhà máy sản xuất sang vận hành hoàn toàn bằng năng lượng sinh khối từ trấu và phế thải mùn cưa. Masan Consumer thành công đưa năng lượng sinh khối trở thành nguồn năng lượng chính phục vụ hoạt động kinh doanh, với tỷ lệ sử dụng trung bình là 87% tại các cơ sở khác nhau.

Masan High-Tech Materials - công ty thành viên của Masan, sử dụng nhiều năng lượng nhất trong hệ sinh thái, nhưng cũng dẫn đầu về chương trình tiết kiệm năng lượng với nhiều sáng kiến quan trọng. Theo đó, Masan High-Tech Materials đạt chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018 từ năm 2022.

Masan Group được vinh danh “Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2024”.

Cùng với hoạt động bảo vệ môi trường, Masan chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội. Công ty đóng góp hơn 4.421 tỷ đồng thuế vào ngân sách nhà nước năm 2023. Ngoài việc trở thành một trong những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất tại các tỉnh có nhà máy cơ sở sản xuất hoạt động, Masan góp phần tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống người dân địa phương.

Với đội ngũ gần 40.000 nhân sự khắp vùng miền, đến từ nhiều quốc gia, Masan xem nguồn nhân lực là ưu thế cạnh tranh lớn nhất, tạo sự khác biệt và hiện thực hóa chiến lược kiến tạo giá trị dài hạn và phát triển bền vững.

Phát triển xã hội, bảo vệ môi trường song hành cùng quản trị doanh nghiệp là những trụ cột mà Masan luôn ưu tiên cùng hoạt động kinh doanh. Việc áp dụng tiêu chuẩn ESG càng thể hiện doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn và giá trị nội tại cao.