Martial nhận lương cao kỷ lục ở CLB mới

Anthony Martial sẽ chuyển sang Hy Lạp khoác áo CLB AEK Athens trong mùa giải năm nay.

Martial hưởng mức lương cao kỷ lục trong lịch sử CLB AEK Athens. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Anthony Martial đạt thỏa thuận gia nhập AEK Athens theo dạng tự do. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay: "Sau khi các cuộc đàm phán với Flamengo đổ vỡ, AEK Athens tự tin sẽ hoàn tất thương vụ Martial trong vài giờ tới".

Daily Mail thông tin thêm rằng Martial sẽ kiếm được 2,5 triệu bảng một mùa tại Hy Lạp. Tiền đạo người Pháp sẽ ký hợp đồng 3 năm, qua đó hưởng thu nhập 7,5 triệu bảng. Đây là mức lương cao kỷ lục trong lịch sử AEK Athens.

Hiện tại, một cựu sao Premier League khác là Erik Lamela kiếm được nhiều tiền nhất tại AEK Athens. Anh được trao hợp đồng trị giá 1,7 triệu bảng mỗi năm.

AEK Athens ban đầu lên kế hoạch hỏi mượn David Datro Fofana từ Chelsea. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể nên đội bóng Hy Lạp chuyển hướng sang cựu tiền đạo Man Utd.

Trước đó, Flamengo muốn đưa Martial đến Brazil. Họ cần một tiền đạo để thay thế Pedro phải nghỉ thi đấu dài hạn. Dù vậy, yêu cầu quá cao về mức lương của chân sút 28 tuổi khiến Flamengo rút lui.

AEK Athens hiện là CLB bóng đá hàng đầu Hy Lạp. Họ cùng PAOK, Olympiacos và Panathinaikos cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch. Mùa giải vừa qua, AEK Athens chỉ kém nhà vô địch PAOK 1 điểm. Hiện tại, đội bóng này dẫn đầu giải VĐQG Hy Lạp với 10 điểm, bằng với PAOK và Panathinaikos sau 4 vòng đấu.

Trở lại với Martial, sau khi mùa giải 2023/24 khép lại, MU không gia hạn hợp đồng và để cựu sao AS Monaco ra đi dưới dạng tự do. Anh rời Old Trafford sau 317 lần ra sân và ghi 90 bàn trong 9 năm gắn bó với "Quỷ đỏ".