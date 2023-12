Maroon 5 hứa quay lại Việt Nam trong lần đầu đến Phú Quốc

Tối 16/12, sự quan tâm của hàng chục nghìn tín đồ âm nhạc cả nước đổ dồn về Phú Quốc - nơi diễn ra siêu nhạc hội đình đám 8Wonder Winter Festival. Là một trong 3 đại nhạc hội quốc tế được mong chờ nhất thuộc khuôn khổ lễ hội mùa đông Wake up Festival kéo dài suốt 10 tuần tại Phú Quốc United Center, 8Wonder đêm 16/12 với sự xuất hiện của ban nhạc huyền thoại Maroon 5 và các nghệ sĩ hàng đầu Vbiz đã mang đến trải nghiệm bùng nổ và thăng hoa về cảm xúc.

Bất ngờ xuất hiện và song ca cùng Double 2T ca khúc Tay-lai pro, Justa Tee đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Mang đến sân khấu 8Wonder các bản phối đầy sáng tạo và bắt tai từ những ca khúc quen thuộc như Bâng khuâng, Đã lỡ yêu em nhiều, EZ papa, Forget about her, ông bố 2 con tiếp tục chứng minh vị thế trong trong lòng khán giả. Anh chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta đón tiếp những vị khách đặc biệt - nhóm nhạc Maroon 5 nên đêm diễn này có sự chuẩn bị rất chỉn chu. Ban nhạc Màu Nước chắp cánh cánh cho những bài hát. Cảm ơn Phú Quốc đã truyền năng lượng cho anh em nghệ sĩ chúng tôi”.

Được xem như làn gió tươi mới của thị trường âm nhạc Việt Nam với giọng ca ngọt ngào cùng diện mạo chuẩn idol, Phương Ly mang đến sân khấu 8Wonder Winter Fesival đêm 16/12 những ca khúc đã làm nên tên tuổi cô: Little love, Anh là ngoại lệ của em, Thích thích - Missing you, cùng màn song ca Thằng điên, Mặt trời của em cùng Justa Tee. Đây đều là các ca khúc triệu view của Vpop với lời ca dễ thương cùng giai điệu trendy.

Đến siêu quần thể nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center dịp này, du khách sẽ được tận hưởng một đại tiệc Giáng sinh và năm mới náo nhiệt không ngừng nghỉ với 3 đại nhạc hội đẳng cấp quốc tế cùng hàng loạt lễ hội chủ đề, hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí "xuyên ngày đêm" với chủ đề Wake Up Festival. Chuỗi sự kiện đình đám được khởi động từ 30/10/2023 và chính thức bùng nổ trong 30 ngày (9/12/2023-7/1/2024).

Giữ vững tinh thần là thế giới tương tác 24/7 của siêu quần thể Phú Quốc United Center, mỗi ngày đêm trong suốt hơn 10 tuần lễ hội Winter WonderFest 2023 - Wake up Festival, du khách có thể tận hưởng một thiên đường giải trí, thể thao, tiệc tùng không ngừng nghỉ với các lễ hội chủ đề Giáng sinh và chủ đề “Xanh” trên toàn khu: Lễ hội thể thao nước, lễ thắp sáng cây thông Noel, lễ diễu hành Wake up Santa, lễ hội Giáng sinh Eco Wonder Christmas, lễ hội ẩm thực, dạ tiệc năm mới…