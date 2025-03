Mạnh Cảnh Như bị cắt vai vì bê bối tình dục của chồng

Bênh vực Hoàng Tử Giảo giữa lúc MC này bị chỉ trích vì lưu giữ 7 video quay lén, đồi trụy của trẻ vị thành niên, diễn viên Mạnh Cảnh Như đối mặt với làn sóng tẩy chay.

Ngày 26/3, tờ Epoch Times đưa tin đoàn phim The World Between Us 2 thông báo sẽ cố gắng cắt bỏ nhiều nhất có thể cảnh quay của Mạnh Cảnh Như, vợ MC Hoàng Tử Giảo. Thời gian qua, vì bê bối của chồng, Mạnh Cảnh Như bị công chúng tẩy chay.

Theo đoàn phim, sau khi Mạnh Cảnh Như hoàn thành vai diễn, vụ việc của Hoàng Tử Giảo nổ ra. Phản ứng của công chúng với sự việc ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, việc xóa toàn bộ cảnh phim của Mạnh Cảnh Như hay tìm diễn viên thay thế là không thể.

Mạnh Cảnh Như bị tẩy chay sau bê bối của chồng. Ảnh: Yahoo.

"Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan và ảnh hưởng tới các diễn viên khác, hiện tại, việc chúng tôi có thể làm là cắt giảm tối đa cảnh quay của Mạnh Cảnh Như, chỉ giữ lại cảnh thật cần thiết, quan trọng với nội dung tác phẩm”, đoàn phim cho biết.

Hoàng Tử Giảo trước đó bị cơ quan công tố phát hiện lưu giữ 7 video quay lén, đồi trụy của trẻ vị thành niên. Các video kể trên được Hoàng Tử Giảo mua từ Creative Private Room, một trang web chuyên quay lén, cưỡng ép phụ nữ chụp ảnh khỏa thân, khiêu dâm… Chúng được MC mua từ 8/2017 đến 7/2023.

Trước bê bối của chồng, Mạnh Cảnh Như đóng mọi tài khoản mạng xã hội và cho biết sẽ tập trung chăm sóc, bảo vệ con gái. Đáng nói, cô có lời nhắn động viên chồng, dẫn đến bị vạ lây. Cụ thể, Mạnh Cảnh Như viết: "Em sẽ luôn yêu anh, cố lên nào chồng". Hành động của Mạnh Cảnh Như khiến cô bị chỉ trích dữ dội.

Hoàng Tử Giảo sinh năm 1972, là MC có tiếng tại Đài Loan. Hoàng Tử Giảo kết hôn với nữ diễn viên Mạnh Cảnh Như kém 19 tuổi năm 2020.

Theo Sohu đưa tin đầu năm 2023, Hoàng Tử Giảo bị tố lừa một cô gái trẻ 19 tuổi chụp ảnh khỏa thân. MC xứ Đài phải lên tiếng xin lỗi dẫn đến bị tẩy chay dữ dội, sự nghiệp hoàn toàn sụp đổ. Cùng thời điểm, nhiều phụ nữ khác tố MC này quấy rối tình dục, cưỡng hôn trên ôtô hoặc chụp ảnh khỏa thân.