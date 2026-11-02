Mang valy 23 kg đến nhận tiền đền bù tại dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Gia đình bà Triệu Thị Thanh Hải có 96,3 m² đất bị thu hồi, được bồi thường hơn 6,5 tỷ đồng . Trong khi đó, gia đình chị Nguyễn Thương nhận 6,9 tỷ đồng cho diện tích hơn 96 m² đất. Để mang số tiền vừa nhận về nhà, chị đã chuẩn bị sẵn valy đựng tiền.