Manchester United đưa ra quyết định về số phận Ten Hag

Times cho biết sau cuộc họp kéo dài khoảng 7 tiếng giữa Sir Jim Ratcliffe cùng các lãnh đạo của "Quỷ đỏ" như Sir Dave Brailsford và Dan Ashworth, CLB quyết định không vội sa thải Ten Hag. Theo ESPN, những người lãnh đạo của MU quyết định trao cho HLV người Hà Lan cơ hội để sửa sai, bất chấp đội bóng đang có thành tích kém ở giai đoạn đầu mùa 2024/25.

Mức phí đền bù hợp đồng lên đến 17,5 triệu bảng được cho là một rào cản lớn khiến lãnh đạo MU chưa vội xuống tay sa thải Ten Hag. Bên cạnh đó, việc tìm HLV thay thế vào lúc này cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hôm 8/10, truyền thông Anh rộ lên thông tin "Quỷ đỏ" nhắm Thomas Tuchel là ứng viên số một thay Ten Hag. Chiến lược gia người Đức cũng được cho là sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn chưa được tiến hành.

Hiện tại, Ten Hag nghỉ xả hơi khi các giải đấu tạm dừng nhường chỗ cho FIFA Days. Cựu HLV Ajax cũng tự tin cho rằng ông sẽ không bị sa thải trong tháng này.

Chia sẻ về tương lai sau trận hòa Aston Villa cuối tuần trước, Ten Hag cho biết: "Tôi không biết những thông tin gì khác từ ban lãnh đạo. Họ sẽ nói thẳng với tôi nếu có ý định thay HLV. Chúng tôi luôn giao tiếp rất cởi mở và rõ ràng. Tôi luôn nói chuyện với ban lãnh đạo hàng tuần, thậm chí hàng ngày. Vì vậy, tôi mong chờ cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo trong vài ngày tới".

Đội chủ sân Old Trafford đang trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại dưới sự dẫn dắt của Ten Hag. MU chỉ giành 3 chiến thắng trong tổng số 11 trận trên mọi đấu trường.

