Manchester City phải ngừng chơi bóng như đội U15

Chiến thắng của Manchester United hôm 15/12 giáng một đòn chí mạng vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của Manchester City. Thầy trò Pep Guardiola phải nhận một thất bại cay đắng ngay tại thánh địa của mình, và khoảng cách 9 điểm so với Liverpool là một con số quá lớn để họ có thể lật ngược tình thế.

Những thống kê lạnh lùng phơi bày một sự thật phũ phàng: Manchester City đang gặp rất nhiều khó khăn. 8 trận thua trong 11 trận gần nhất là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn trong hệ thống của Pep Guardiola. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy một chu kỳ thành công đã kết thúc?

“Khi một CLB lớn thua 8 trong 10 trận, đó là vấn đề rất nghiêm trọng”, Pep Guardiola nói. Thực tế là 8 trận thua trong 11 trận gần nhất - một con số thậm chí còn khó nuốt hơn.

Sau khi có dấu hiệu khởi sắc, Man City bất ngờ lại lao dốc không phanh. Thất bại gần nhất đẩy đội bóng vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc chưa từng có. Pep Guardiola, với tất cả kinh nghiệm và tài năng của mình, đã phải thừa nhận: "Tôi đã thất bại trong việc đưa đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Guardiola có những chia sẻ thẳng thắn về chuỗi trận thất bại của Man City. Tuy nhiên, việc ông so sánh tình hình hiện tại với những mùa giải trước đó là không hoàn toàn chính xác.

Trong khi Man City chỉ thua trung bình 5-7 trận mỗi mùa trong những năm gần đây, thì chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng qua, họ thua tới 8 trận. Trận hòa trước Feyenoord tại League Phase, Champions League trong thế đã dẫn trước 3 bàn càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, cho thấy đội bóng đang gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng.

Chỉ cách đây không lâu, Man City còn bất bại 32 trận ở Premier League và 26 trận tại Champions League. “Chúng tôi từng đứng đầu bảng và là đội duy nhất bất bại ở châu Âu”, Guardiola nhắc lại. Nhưng giờ đây, chỉ có Southampton là giành ít điểm hơn họ kể từ tháng 11.

Amad Diallo là người mang về chiến thắng cho Manchester United, nhưng Man City cũng tự hại mình. “Ở cấp độ này, một trận hay hai trận có thể là xui xẻo. Nhưng khi là 10 trận, đó không còn là vấn đề may rủi”, Bernardo Silva nói đầy chua chát.

“Phút 87, dẫn 1-0 trong một trận derby, vậy mà quả phạt góc của chúng tôi lại kết thúc bằng quả phạt đền cho đối thủ. Những quyết định ngu ngốc như vậy với chỉ vài phút còn lại, chúng tôi xứng đáng trả giá”, tiền vệ người Bồ Đào Nha nói.

Những lời chỉ trích của Bernardo Silva đã phơi bày sự rạn nứt trong phòng thay đồ Man City. Lỗi lầm cá nhân không còn là vấn đề riêng lẻ mà đang trở thành một căn bệnh chung của toàn đội. Từ Matheus Nunes, Ederson, Kyle Walker cho đến Josko Gvardiol, tất cả đều mắc những sai lầm tai hại, khiến hàng phòng ngự của Man City trở nên mong manh.

Từ một cỗ máy bóng đá vận hành trơn tru, Man City giờ đây đang gặp phải những trục trặc nghiêm trọng. Guardiola đã thừa nhận rằng đội bóng đã mất đi sự mạch lạc trong lối chơi. Sự khác biệt là rõ ràng: Man City trước đây luôn bình tĩnh xử lý mọi tình huống, còn bây giờ họ lại tỏ ra bối rối và thiếu tự tin.

Điều khiến vấn đề càng trở nên trầm trọng là cách đội bóng sụp đổ chỉ trong vài phút: 2 bàn thua trong 3 phút trước Manchester United, 2 bàn trong 5 phút trước Brighton, hay 3 bàn trong 15 phút trước Feyenoord. Dù là đội bóng dày dạn kinh nghiệm, Man City đang để lộ điểm yếu chí mạng: họ dễ bị áp đảo cả về thể chất lẫn tâm lý.

Guardiola công khai thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng hiện tại. Việc ông khẳng định “Phải có sự thay đổi” cho thấy bản thân sẵn sàng điều chỉnh chiến thuật, thay đổi nhân sự hoặc áp dụng những phương pháp mới để giúp đội bóng cải thiện phong độ.

Guardiola cũng nhấn mạnh rằng không có ý định từ bỏ: “Tôi muốn ở lại, rất tha thiết. Tôi sẽ không rời đi trong thời điểm khó khăn”. Nhưng nếu ở lại, ông sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ tái thiết quy mô lớn.

Man City cần tối thiểu 5 bản hợp đồng mới. Họ cần một tiền vệ phòng ngự để giảm tải cho Rodri, một tiền đạo để hỗ trợ Erling Haaland, và một tiền vệ trẻ, giàu thể lực hơn những De Bruyne hay Gundogan. Ngoài ra, họ cần một hậu vệ phải thay Walker, cùng một trung vệ hoặc hậu vệ trái đủ khỏe mạnh để thi đấu liên tục - điều mà Nathan Ake và John Stones chưa thể đáp ứng.

Nhưng bên cạnh những sự bổ sung nhân sự, điều cấp thiết nhất với Man City lúc này là tìm lại sự tự tin và gắn kết. Họ cần học cách bảo vệ lợi thế, vượt qua khó khăn và tận dụng những cơ hội - điều mà một đội bóng vô địch phải làm được. Và hơn hết, họ cần ngừng chơi bóng theo kiểu “nghiệp dư như đội U15”.

