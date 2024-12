Manchester City đã sai ở đâu?

Sau một màn trình diễn đáng thất vọng khác, Pep cần hành động quyết liệt để khơi dậy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Đây là thời điểm ông cần bổ sung năng lượng trẻ trung và sự khát khao vào đội hình Manchester City, dù thông qua kỳ chuyển nhượng tháng 1 hay sử dụng các cầu thủ trẻ tiềm năng sẵn có trong đội hình.

Nếu đội hình xuất phát của Pep không thay đổi, kết quả của Man City cũng sẽ chẳng khá hơn. Họ không chỉ đối mặt nguy cơ vắng mặt tại Champions League mùa tới mà còn xa vời với mục tiêu bảo vệ các danh hiệu.

Trận thua trước Aston Villa hôm 21/12 là minh chứng rõ ràng. Trong khi đối thủ chơi xuất sắc, đội hình đầy kinh nghiệm của Man City lại tỏ ra mệt mỏi và thiếu tinh thần chiến đấu. Những cầu thủ từng trải qua nhiều vinh quang lại thi đấu chậm chạp, như thể đang tự thương hại chính mình.

Man City thiếu sự khẩn trương và sáng tạo cả khi có bóng lẫn không bóng. Họ để Villa dễ dàng khai thác khoảng trống giữa các tuyến - một kịch bản nguy hiểm không thể xảy ra với một nhà vô địch.

Hàng công đang là vấn đề lớn nhất của Man City. Đại diện thành Manchester không có đủ những pha di chuyển thông minh hay các đường chạy cắt vào sau hàng thủ đối phương. Ngược lại, khi mất bóng, họ thiếu sự quyết liệt cần thiết để giành lại quyền kiểm soát.

Những trụ cột như Bernardo Silva và Ilkay Gundogan không còn đủ sức để chống đỡ sức ép từ đối thủ. Erling Haaland, dù là ngôi sao lớn nhất, cũng tỏ ra mệt mỏi sau chuỗi trận dày đặc.

Trong bối cảnh đó, thật khó hiểu khi những cầu thủ trẻ giàu năng lượng như Jeremy Doku hay Savinho không được trao cơ hội đá chính. Thậm chí, Pep cũng không sử dụng các tài năng như James McAtee, người hoàn toàn có thể mang đến sự khác biệt.

Điều này làm dấy lên câu hỏi: tại sao Man City lại để những cầu thủ trẻ tiềm năng như Cole Palmer hay Morgan Rogers rời đi chỉ vì thiếu cơ hội? Trớ trêu thay, những cầu thủ như Rogers - giờ đã chuyển sang Aston Villa - lại chính là mẫu người mà City đang thiếu lúc này.

Phong cách thi đấu thụ động của Man City là điều hiếm thấy ở một đội bóng từng thống trị dưới triều đại Guardiola. Có thể sự tự tin đang giảm sút, nhưng vấn đề lớn hơn là thể lực của đội hình đang xuống dốc rõ rệt khi những cầu thủ chủ chốt ngày một già đi.

Pep cần thay đổi cách tiếp cận. Ông phải hy sinh một phần ưu tiên về kỹ thuật để đưa những cầu thủ khỏe mạnh và sung sức nhất vào đội hình, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc gạt bỏ một số gương mặt quen thuộc.

Haaland rõ ràng đang kiệt sức, và sự thiếu hụt phương án dự phòng trên hàng công - sau khi Julian Alvarez rời đi - là một sai lầm hiếm hoi từ bộ phận chuyển nhượng vốn rất hiệu quả của Man City. Tuy nhiên, Haaland vẫn có thể cải thiện bằng cách hoạt động tích cực hơn khi không có bóng, tương tự cách Dominic Solanke luôn gây khó chịu cho đối phương ở Tottenham.

Trận đấu với Villa phơi bày rõ ràng điểm yếu của City: thiếu sức bền, thiếu quyết tâm, và đặc biệt là thiếu hai tiền vệ cơ động ở tuyến giữa. Cách Amadou Onana và Morgan Rogers lấn át hàng tiền vệ Man City thực sự là một cú sốc với nhà đương kim vô địch.

Pep đang ở tình huống hiếm gặp trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Nhưng đây cũng là cơ hội để ông chứng minh tài năng vượt khó. Ông cần áp dụng sự cứng rắn của Sir Alex Ferguson ngày trước, mạnh tay "trảm" những cầu thủ không còn đáp ứng yêu cầu và trao cơ hội cho những gương mặt mới.

Mục tiêu hiện tại không còn là danh hiệu, mà là giữ được một vị trí trong top 4. Pep có thể sẽ chấp nhận điều đó nếu nó đảm bảo sự ổn định lâu dài cho đội bóng. Và dù tình hình khó khăn, nhiều khả năng ông sẽ không rời đi cho đến khi giải quyết xong cuộc khủng hoảng.

Với tài năng và bản lĩnh của mình, Pep chắc chắn sẽ tìm ra cách đưa Manchester City trở lại đúng quỹ đạo. Nhưng để làm được điều đó, ông phải bắt đầu từ hôm nay - bằng những quyết định táo bạo và sự dũng cảm cần thiết.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.