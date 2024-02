Man Utd nhận cú hích tài chính quan trọng

Theo Daily Mail, doanh thu hàng năm của Man Utd tăng đáng kể từ 447 triệu bảng lên 648 triệu trong ba mùa giải gần đây. Bản báo cáo với con số rất đẹp này giúp CLB không còn lo vi phạm Quy tắc bền vững và Lợi nhuận của Premier League.

Ở đây, Quy tắc bền vững và Lợi nhuận có chức năng tương tự Luật Công bằng tài chính, buộc tất cả CLB phải chi tiêu trong một khuôn khổ nhất định để đảm bảo tính công bằng. Theo quy định, một đội chỉ được phép có số nợ tối đa 105 triệu bảng trong 3 mùa giải liên tiếp.

Trong hè 2024, chủ mới Sir Jim Ratcliffe được cho là sẽ phê duyệt một khoản ngân sách chuyển nhượng đáng kê cho CLB. Đây là cú hích lớn với đại diện thành Manchester trên chặng đường khôi phục hào quang rực rỡ.

Nhưng trước khi mua sắm cầu thủ mới, Man Utd sẽ đẩy đi những quân bài không còn phù hợp. Mail Sport loan tin Jadon Sancho, Donny van de Beek, Facundo Pellistri và Hannibal Mejbri nhiều khả năng bị đem bán. Tất cả cầu thủ này đều được CLB cho mượn. Man Utd hy vọng thu về 50 triệu bảng qua việc bán Sancho, Van de Beek, Pellistri và Mejbri.

Cũng liên quan tới tình hình chuyển nhượng của Man Utd, HLV Erik ten Hag theo phân tích của giới chuyên môn có thể không còn toàn quyền quyết định việc mua sắm tân binh. Lúc này, Sir Jim Ratcliffe cùng cộng sự sẽ trực tiếp tham gia vào việc đánh giá chất lượng cũng như sự phù hợp của mục tiêu CLB nhắm tới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.