Man United thanh lọc đội hình

HLV Ruben Amorim xác nhận trong một buổi họp báo gần đây rằng sẽ có những sự thay đổi lớn về mặt nhân sự sau một mùa giải đầy bất ổn của “Quỷ đỏ”. "Trong bóng đá, có lúc bạn ở lại, có lúc bạn phải ra đi", Amorim chia sẻ. "Tôi luôn thẳng thắn với các cầu thủ của mình, và họ đều hiểu rằng đôi khi chia tay là điều không thể tránh khỏi".

Câu lạc bộ không chỉ cần một cuộc thay đổi về chiến thuật mà còn phải cân đối tài chính. Manchester United hiện chỉ còn khoảng 120 triệu USD trong ngân quỹ, khiến CLB phải thận trọng hơn trong việc mua sắm. Để có thể bổ sung những tân binh chất lượng, đội bóng cần thanh lý những cái tên không còn phù hợp, đặc biệt là những cầu thủ hưởng lương cao nhưng đóng góp ít ỏi.

Casemiro từng là bản hợp đồng quan trọng của Man United khi anh gia nhập từ Real Madrid với kỳ vọng củng cố tuyến giữa. Tuy nhiên, sự sa sút về thể lực và phong độ khiến tiền vệ người Brazil trở thành một điểm yếu trong đội hình. Dù vẫn có những khoảnh khắc tỏa sáng, sự chậm chạp và khả năng phòng ngự kém hiệu quả của anh đã bị khai thác triệt để.

Quan trọng hơn, Casemiro hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Man United. Với mức thu nhập lên tới 350.000 bảng/tuần, việc giữ một cầu thủ không còn ở đỉnh cao phong độ là điều không hợp lý. Manchester United cần một tiền vệ có khả năng càn quét tốt hơn, trẻ hơn và có thể duy trì sự ổn định trong suốt mùa giải.

Rashford trở thành gương mặt tiếp theo nhiều khả năng phải rời Old Trafford. Từng được xem là tương lai của đội bóng, nhưng Rashford dường như không còn chỗ đứng tại CLB. Dưới thời Amorim, anh nhanh chóng bị loại khỏi kế hoạch và bị đẩy sang Aston Villa theo dạng cho mượn. Dù có khởi đầu không tệ với 3 pha kiến tạo sau 6 trận, khả năng Villa mua đứt Rashford vẫn còn bỏ ngỏ.

Từ một cầu thủ được kỳ vọng trở thành trụ cột của đội bóng, Rashford đánh mất chính mình sau những mùa giải thiếu ổn định. Dù vẫn còn tiềm năng, việc anh tiếp tục gắn bó với Man United không còn là phương án tối ưu. Nếu nhận được một lời đề nghị phù hợp, việc bán Rashford có thể giúp CLB tái đầu tư vào một cầu thủ phù hợp hơn.

Antony có lẽ là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất của Man United trong những năm gần đây. Được đưa về từ Ajax với giá hơn 85 triệu bảng theo yêu cầu của Erik ten Hag, cầu thủ chạy cánh người Brazil chưa bao giờ chứng tỏ được giá trị của mình. Sau 96 trận, anh chỉ ghi vỏn vẹn 12 bàn – một con số quá khiêm tốn đối với một cầu thủ tấn công.

Hiện Antony thi đấu cho Real Betis theo dạng cho mượn và có khởi đầu khá tốt với 3 bàn sau 7 trận. Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy anh phù hợp với môi trường bóng đá Tây Ban Nha hơn là Premier League. Man United cần cắt lỗ và tìm một cầu thủ chạy cánh hiệu quả hơn, thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào Antony.

Việc chi hơn 60 triệu bảng để mang Mason Mount về từ Chelsea có lẽ là một trong những quyết định khó hiểu nhất của Man United dưới thời Ten Hag. Tiền vệ người Anh chưa bao giờ hòa nhập tốt với đội hình, liên tục gặp chấn thương và không có bất kỳ đóng góp đáng kể nào.

Từ tháng 12, Mount phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương đùi và đến nay vẫn chưa thể trở lại. Ngay cả khi khỏe mạnh, anh cũng không cho thấy được tầm ảnh hưởng cần thiết để xứng đáng với mức phí chuyển nhượng mà Manchester United bỏ ra. Với tình hình tài chính hiện tại, CLB khó có thể giữ một cầu thủ thường xuyên chấn thương mà không đem lại giá trị.

Manchester United luôn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một tiền đạo thực sự hiệu quả, và Joshua Zirkzee cũng không phải ngoại lệ. Dù mới trải qua mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, tiền đạo trẻ này chưa bao giờ thể hiện được khả năng săn bàn ổn định. Với chỉ 5 bàn sau 39 trận, anh rõ ràng chưa đủ tầm để trở thành lựa chọn số một trên hàng công.

Trước khi gia nhập Manchester United, Zirkzee cũng không phải là một tiền đạo có hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Tại Bologna, anh chỉ có trung bình 0.24 bàn kỳ vọng không tính penalty mỗi trận - một con số không đủ để thuyết phục rằng anh có thể tỏa sáng ở một CLB lớn như Man United.

“Quỷ đỏ” cần một trung phong đẳng cấp hơn, thay vì tiếp tục thử nghiệm với những "viên ngọc thô" chưa được kiểm chứng. Nếu có cơ hội bán Zirkzee và tái đầu tư vào một tiền đạo giàu kinh nghiệm hơn, United chắc chắn sẽ phải cân nhắc.

Ruben Amorim đang đứng trước một mùa hè đầy thử thách khi phải tái thiết đội hình. Những sự chia tay là cần thiết để mở đường cho những bản hợp đồng mới, giúp đội bóng lấy lại vị thế vốn có.

Ngoài việc bán đi những cầu thủ không còn phù hợp, CLB cũng sẽ tìm kiếm những gương mặt mới để xây dựng lại đội hình theo triết lý của Amorim. Một tiền vệ trung tâm chất lượng, một cầu thủ chạy cánh hiệu quả và một trung phong có khả năng ghi bàn ổn định sẽ là những ưu tiên hàng đầu.

Mùa hè này không chỉ là cơ hội để Manchester United cắt giảm quỹ lương mà còn là thời điểm để họ sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Những bản hợp đồng thất bại dưới thời Ten Hag đặt đội bóng vào tình cảnh khó khăn, và giờ đây, Amorim có nhiệm vụ đưa United trở lại quỹ đạo đúng đắn.

Người hâm mộ Man United chắc chắn đang chờ đợi một cuộc cách mạng thực sự. Liệu Amorim có thể tạo nên một bước ngoặt để đưa “Quỷ đỏ” trở lại cuộc đua vô địch? Chỉ thời gian mới trả lời.

