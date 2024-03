Mãn nhãn với show diễn đẳng cấp thế giới tại Phú Quốc

Ngay sau Nụ hôn của biển cả, show diễn pháo hoa nghệ thuật được trình diễn với hơn 100 hiệu ứng trình diễn pháo hỏa thuật, pháo tầm cao và tầm thấp trên nền những ca khúc bất hủ We are the champion, Dancing Queen, Mamma Mia… Hàng nghìn bông hoa ánh sáng vút bay trên nền trời cùng âm nhạc sôi động mang đến những cảm xúc thăng hoa, cũng đưa thị trấn Hoàng Hôn trở thành siêu quần thể vui chơi giải trí đầu tiên trên thế giới trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm.