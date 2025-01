Man City tăng tốc trong kỳ chuyển nhượng mùa đông

Man City đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng khi đạt thỏa thuận trị giá hơn 50 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Omar Marmoush từ Eintracht Frankfurt. Trong khi đó, Andrea Cambiaso của Juventus cũng lọt vào tầm ngắm của "The Cityzens", như một sự thay thế dài hạn cho hậu vệ cánh phải Kyle Walker. Thế nhưng, thương vụ này nhiều khả năng sẽ được trì hoãn đến mùa hè.

Theo nguồn tin từ nội bộ, thỏa thuận giữa Man City và Frankfurt cho Omar Marmoush đã được thống nhất bằng miệng, chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Frankfurt ban đầu cân nhắc không để Marmoush ra sân trong trận đấu với Borussia Dortmund nếu không đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, giờ đây có vẻ như anh đã chơi trận cuối cùng trong màu áo đội bóng Đức, theo Telegraph.

Man City theo đuổi Marmoush từ lâu, coi anh là giải pháp lý tưởng để làm mới hàng công sau giai đoạn phong độ sụt giảm vào cuối năm ngoái. Thương vụ này dự kiến có tổng giá trị khoảng 59 triệu bảng, bao gồm 8,5 triệu bảng phụ phí.

Marmoush, 26 tuổi, đã ghi 15 bàn ở Bundesliga mùa 2024/25, chỉ kém Harry Kane một bàn trong cuộc đua vua phá lưới. Mũi nhọn người Ai Cập được cho là không chỉ mang lại sự đa dạng trên hàng công nhờ khả năng chơi ở mọi vị trí, mà còn được kỳ vọng giúp Pep Guardiola có thêm lựa chọn chiến thuật linh hoạt.

Bên cạnh Marmoush, Man City cũng theo dõi sát sao Andrea Cambiaso, hậu vệ cánh 24 tuổi của Juventus. Cambiaso, người có thể thi đấu tốt ở cả hai biên, được đánh giá cao nhờ sự ổn định và khả năng hỗ trợ tấn công. Dù vậy, thương vụ này có thể phải chờ đến mùa hè, khi Man City muốn tập trung vào các mục tiêu cấp bách hơn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Kyle Walker, đội trưởng hiện tại của Man City, bày tỏ mong muốn chuyển ra nước ngoài để kết thúc sự nghiệp sau giai đoạn đầy vinh quang tại Etihad. Điều này khiến CLB phải lên kế hoạch tìm kiếm người thay thế xứng đáng. Cambiaso, với mức giá dự kiến hơn 50 triệu bảng, được coi là một trong những lựa chọn hàng đầu. Juventus, CLB đã chiêu mộ Cambiaso với giá chỉ 7,2 triệu bảng từ Genoa vào năm 2022, sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể nếu thương vụ này diễn ra.

Bên cạnh Marmoush và Cambiaso, Man City cũng gần hoàn tất các thỏa thuận với hậu vệ trẻ Abdukodir Khusanov từ Lens và trung vệ Vitor Reis của Palmeiras. Cả hai cầu thủ này được kỳ vọng sẽ gia cố hàng thủ của đội bóng ngay lập tức, đặc biệt trong bối cảnh Pep Guardiola thường xuyên phải xoay tua các cầu thủ như Josko Gvardiol và Rico Lewis ở vị trí hậu vệ cánh.

Với những động thái mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, Man City không chỉ chứng tỏ quyết tâm cải thiện phong độ mà còn khẳng định tham vọng duy trì vị thế của mình ở cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu Âu. Marmoush có thể chỉ là khởi đầu, khi Guardiola cùng ban lãnh đạo đang vạch ra một kế hoạch dài hạn để đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.

