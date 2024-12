Man City sắp khuynh đảo kỳ chuyển nhượng

Man City rơi xuống vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Premier League sau chuỗi chỉ một chiến thắng trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng hiện kém top 4 khoảng cách 5 điểm và đã thi đấu nhiều hơn Arsenal một trận.

Guardiola không ngần ngại thừa nhận những khó khăn đội bóng đang phải đối mặt, đặc biệt là vấn đề chấn thương. Các vấn đề về thể lực khiến ông chỉ có thể đưa ba cầu thủ kinh nghiệm vào danh sách dự bị trong trận hòa 1-1 với Everton hôm 26/12, trong đó có thủ môn dự bị thứ ba Scott Carson.

“Chúng tôi cần bổ sung thêm cầu thủ, điều đó là chắc chắn”, Guardiola chia sẻ với Amazon Prime.

“Các bạn cũng thấy đấy, chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn - đặc biệt là ở hàng thủ và tuyến giữa. Vì vậy, tôi nghĩ việc chiêu mộ là cần thiết. Nhưng nói vậy thôi, tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Thị trường chuyển nhượng mùa đông không hề dễ dàng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ tình hình này, ngay cả các cầu thủ trong đội cũng nhận thức được điều đó”, Pep nhấn mạnh.

Man City được dự đoán rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng trong suốt năm 2025. Việc tìm người thay thế cho Rodri, cầu thủ đang chấn thương, là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, Guardiola cũng muốn bổ sung thêm các hậu vệ và tạo ra sự cạnh tranh thực sự ở vị trí tiền đạo cho Erling Haaland.

Kế hoạch tái thiết đội hình nằm trong lộ trình tại Etihad, và ban lãnh đạo CLB nhận thức rõ sự cấp thiết phải bổ sung lực lượng. Vì vậy, họ quyết định đẩy nhanh kế hoạch chiêu mộ cầu thủ vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025 thay vì chờ đến mùa hè như thông thường.

